التضامن: وصول 8516 حاجاً من حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضى المقدسة

استقبلت بعثة حج الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بالأراضي المقدسة، 8516 حاجًا من حجاج الجمعيات الأهلية، منذ بدء عمليات التفويج في 8 مايو الجاري وحتى الآن، وذلك في إطار تنفيذ برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ- 2026م.

وأكد أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أنه وصل إلى مطار جدة 3142 حاجًا تم استقبالهم واستقلالهم الأوتوبيسات المخصصة لنقلهم لمكة المكرمة، بينما استقبل مطار المدينة المنورة 5374 حاجًا، وسط ترتيبات مكثفة وتنسيق كامل مع الجهات المعنية لتيسير كافة الإجراءات منذ لحظة الوصول وحتى الاستقرار في أماكن الإقامة.

وتتواصل عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية وفق خطة دقيقة، كما يواصل أعضاء البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية تقديم أفضل المستويات من أجل التيسير على الحجاج كي يؤدوا المناسك في سهولة ويسر.

وتعمل غرفة العمليات المركزية بالأراضي المقدسة على مدار الساعة لمتابعة أوضاع الحجاج، فضلا عن اللجان الميدانية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تجرى اللمسات النهائية لخطة تصعيد الحجاج لمشعري عرفات ومني.