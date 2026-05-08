الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مقدرتش أنزل من العربية.. نبيلة عبيد تكشف تفاصيل محاولتها لزيارة هاني شاكر قبل وفاته في باريس

نبيلة عبيد
أحمد البهى

كشفت الفنانة القديرة نبيلة عبيد، عن تفاصيل مكالمة جمعتها بارملة الفنان الراحل هاني شاكر قبل وفاته في باريس. 

وقالت نبيلة عبيد في تصريحات تليفزيونية: كنت في باريس وقت تعب هاني شاكر ، وكنت بكلم نهلة
مراته يوميا، وطلبت منها أروح أزوره فقالت لي كلمة
وجعاني لحد دلوقتي وهي "هتيجي تشوفي إيه؟". 


واضافت: روحت عند المستشفى مقدرتش أنزل من العربية، كنت بفكر في كلمة "هتشوفي إيه؟

كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن آخر تطورات مسلسلها الجديد جذوى، مؤكدة أن تصوير العمل سيتواصل خلال الأيام المقبلة بعد فترة توقف.


وقالت نبيلة عبيد في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” ،إن فريق العمل لم يصور سوى يوم واحد فقط من المسلسل حتى الآن، قبل أن يتوقف التصوير خلال الفترة الماضية.


وأضافت أن مخرج العمل متواجد حاليًا في السعودية ومن المقرر عودته خلال الأيام المقبلة من أجل استئناف التصوير واستكمال مشاهد المسلسل.

وأشارت إلى أنها لم تحسم حتى الآن العدد النهائي لحلقات العمل، موضحة أنه قد يتكون من 7 حلقات أو أكثر، على أن تحسم التفاصيل النهائية قريبًا.

أبطال مسلسل جذوة

كما أن مسلسل "جذوة" يقوم ببطولته حورية فرغلي ورشوان توفيق وطارق النهري ونرمين ماهر، ومجموعة من الفنانين السعوديين، منهم الفنانة ليلى السمان والفنان علي السبع، ولاعب الكرة العالمي سعيد العويران.

وقدمت نبيلة عبيد، مسلسل سكر زيادة، عام 2020 مع الفنانة نادية الجندي. 

مسلسل "سكر زيادة" تدور أحداثه في إطار كوميدي وهو أقرب للسيت كوم ويشارك فى بطولته نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر.

ويشارك به عدد من ضيوف الشرف منهم، منهم أحمد فهمي، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، وسليمان عيد.

