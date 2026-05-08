طرح فيلم الزرفة علي منصة نتفلكس في هذا الموعد

أعلنت منصة نتفليكس عن طرحها الفيلم السعودي زرفة ، يوم 26 مايو الجاري.

تدور الأحداث فيلم زرفة حول ثلاثة أصدقاء من خلفيات مختلفة، يتورطون في سرقة تنتهي بهم في السجن، وهناك يتعاونون مع سجناء غريبي الأطوار لتنفيذ خطة هروب جريئة، والسعي لتحقيق هدف مشترك يغيّر مصيرهم.

ويُشارك في بطولة فيلم "الزرفة"، مجموعة من الوجوه السعودية الشابة، منها: محمد شايف، حامد الشراري، أحمد الكعبي، إلى جانب مشاركة فهد المطيري، خالد عبد العزيز، عبد الله الربيعة، إبراهيم الخيرالله، زياد العمري، أضواء بدر، وظهور خاص للنجم العالمي Robert Knepper، والفيلم إنتاج "أفلام الشميسي، بالتعاون مع صندوق Big Time، وكتابة وتأليف إبراهيم الخير الله ومحمد القرعاوي.

فيلم زرفة يعد تجربة سينمائية مختلفة، تعتمد على النجوم الشباب بشكلٍ كبير، ويأتي ذلك بعدما جرى الانتهاء من تصويره في مدينة الرياض