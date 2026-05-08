شيكو يودع مسلسل اللعبة 5 بكلمات مؤثرة

أعلن الفنان شيكو، عن انتهاء تصوير الجزء الخامس من مسلسل اللعبة، برسالة مؤثرة شاركها عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

ونشر شيكو، صورة تجمعه بأبطال وصناع المسلسل ، وكتب كاتبا: «أحلى وأقرب وألذ حاجة عملتها فى حياتى.. أنا وهشام محظوظين بالشغل مع كل واحد فيكم والله العظيم قدام وورا الكاميرا واحد واحد».



وأضاف: «بحبكم كلكم أوى أوى أوى أوى بجد يا أغلى الناس يا سبب النجاح يا 8 سنين من حياتي».

وتمكن مسلسل اللعبة في موسمه الخامس، من الحفاظ علي تصدر نسب المشاهدة للاسبوع الثالث علي التوالي.

واحتل مسلسل اللعبة المركز الأول من أصل 10 مراكز هم للأعمال الاعلي مشاهدة في مصر.



الجزء الخامس من مسلسل «اللعبة» يشارك فيه كل من هشام ماجد، شيكو، مى كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحى، محمد ثروت، سامى مغاورى، وعارفة عبد الرسول، ليعد الجمهور بمزيج من الكوميديا والإثارة التى اعتادوا عليها فى الأجزاء السابقة.

العمل تدور أحداثه في إطار من الكوميديا حين يقرر وسيم اللعب مرة أخرى، ليدخل في تحديات جديدة.