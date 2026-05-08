اختارت لون الفستان ولم يستخدم AI.. محمد سيف تكشف كواليس جلسة تصوير شيرين عبد الوهاب

كشف المصور الفوتوغرافي الشهير محمد سيف، كواليس جلسة التصوير التي خصعت لها الفنانة شيرين عبد الوهاب، تزامنا مع طرح اغنيتها الجديدة، حيث حظت الصور علي تفاعل كبير من قبل المتابعين، حيث انها جمعت بين الاحترافية والبساطة.

وقال المصور اللبناني محمد سيف، والذي يعد أشهر مصور النجوم في عالمنا العربي، تصريحات خاصة لصدي البلد: ردود الأفعال علي جلسة التصوير فاقت توقعاتي، فالعالم العربي كانت متشوق لمشاهدة شيرين عبد الوهاب، والحقيقة ان عودتها كانت قوية.

واستكمل محمد سيف: الصور حقيقة، ولم يتم فيها استخدام الذكاء الاصطناعي علي الاطلاق.

وتابع محمد سيف حديثه قائلًا: جلسة التصوير كانت فكرة شيرين، وهي من تحدثت مع الاستايسلت، واختارت الحالة التي تريد ان تظهر بها، حتي انها اختارت الفستان الأحمر دون اي اكسوارت او مبالغة، فقد كانت ترغب في ان تظهر في الصور وهي سعيدة ترقص، لتعبر وضعها الحالي والفرحة التي تعيشها.

وتُعد «تباعاً تباعاً» ثاني تعاون يجمع شيرين عبد الوهاب مع شركة Sony Music Middle East خلال أقل من أسبوعين، في خطوة تعكس عودة قوية ومكثفة للساحة الغنائية، وسط توقعات بأن تحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها، خاصة مع حالة الترقب التي يعيشها جمهورها في الوطن العربي.

الأغنية الجديدة تحمل توقيع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، الذي يُعد واحدًا من أبرز صناع الأغنية في السنوات الأخيرة، بينما يتولى مهمة التوزيع والميكس الموسيقي الموزع المعروف توما، وهو التعاون الذي يرفع سقف التوقعات حول العمل المنتظر، نظرًا للنجاحات الكبيرة التي حققها الثلاثي في أعمال سابقة.