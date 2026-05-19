اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-5-2026 في الإمارات

محمد صبيح

ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-5-2026 في الإمارات، مع استمرار ارتباط السوق المحلي بحركة الذهب العالمية وسعر الدولار، ما ينعكس بشكل مباشر على مستويات البيع والشراء في مختلف الإمارات، وعلى رأسها أبوظبي ودبي.

ويقدم هذا التقرير تحديثًا شاملًا حول سعر الذهب اليوم في الإمارات لمختلف الأعيرة، إضافة إلى أسعار السبائك والجنيه الذهب ونصاب الزكاة، مع رصد دقيق لحركة الأونصة بالدولار والدرهم.

أسعار الذهب اليوم في الإمارات الثلاثاء 19 مايو

جاءت أسعار الذهب في أسواق الإمارات على النحو التالي:

  • عيار 24: 547.50 درهم
  • عيار 22: 507.00 درهم
  • عيار 21: 486.00 درهم
  • عيار 18: 416.75 درهم

أسعار الجنيه الذهب والأونصة في الإمارات

سعر الذهب في الإمارات اليوم
  • الجنيه الذهب: 3,888.00 درهم
  • الأونصة بالدرهم الإماراتي: 17,029.25 درهم
  • الأونصة بالدولار الأمريكي: 4,538.03 دولار

وتعد أسعار الأونصة العالمية العامل الأبرز في تحديد اتجاه أسعار الذهب في الإمارات اليوم، خاصة مع ارتباط السوق المحلي بالتقلبات العالمية في البورصات.

نصاب الزكاة في الإمارات

تم احتساب نصاب الزكاة على الذهب وفق معيار:

  • 85 جرام من عيار 24
  • بقيمة إجمالية تبلغ: 46,537.50 درهم

ويُستخدم هذا الرقم كمرجع أساسي لحساب الزكاة الشرعية على المدخرات الذهبية في الدولة.

تحليل حركة أسعار الذهب في الإمارات

تشير مؤشرات السوق إلى أن حركة سعر الذهب في الإمارات تتأثر بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • أسعار الذهب في الأسواق العالمية
  • حركة الدولار الأمريكي مقابل العملات
  • مستويات الطلب في السوق المحلي
  • التوترات الاقتصادية العالمية

كما يظهر السوق حالة من الترقب مع احتمالات استمرار التذبذب خلال الفترة المقبلة.

متابعة سوق الذهب في الإمارات

تتيح البيانات الحالية تتبع:

  • أسعار السبائك الذهبية
  • اتجاهات البيع والشراء في دبي وأبوظبي والشارقة
  • مؤشر الارتفاع والانخفاض
  • المخططات البيانية لتغير الأسعار خلال الأيام الماضية

وهو ما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أدق داخل سوق الذهب الإماراتي.

