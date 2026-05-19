قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير لوائح يكشف مكاسب الزمالك من تنازل سيراميكا عن التذاكر
فرج عامر يشيد بموقف سيراميكا كليوباترا تجاه الزمالك
القومي لتنظيم الاتصالات: لن يتم قطع الانترنت عن لجان الثانوية العامة
وزير الصناعة: العنصر البشري محور رئيسي في استراتيجية 2030 وشراكة موسعة مع منظمة العمل الدولية
تراجع كبير.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 19-5-2026
موعد امتحان الفرصة الثانية في مادة البرمجة "العملي" لطلاب أولى ثانوي|قرار عاجل
اليوم النطق بالحكم في مقتل عروس المنوفية كريمة علي يد زوجها
اليوم.. إجراء قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 بمقر اتحاد الكرة
كواليس أول أيام لجان المجمع المقدس.. تعديلات لائحية ومناقشات حول كهنة الصعيد والأحوال الشخصية
الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026
القاهرة تخطف أنظار أفريقيا اليوم.. ترقب واسع لقرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027 ومصر تنتظر طريق الفراعنة
فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة.. على جمعة: كل يوم يعادل سنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر للناشئين أمام المغرب بأمم أفريقيا تحت 17 سنة

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 اختبارًا قويًا مساء اليوم الثلاثاء، عندما يواجه نظيره منتخب المغرب للناشئين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة، المقامة حاليًا في المغرب والمؤهلة إلى كأس العالم للناشئين في قطر خلال شهر نوفمبر المقبل.

صراع الصدارة والتأهل

ويسعى منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف لتحقيق الفوز على المنتخب المغربي، صاحب الأرض والجمهور، من أجل انتزاع صدارة المجموعة الأولى ، وحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، وهو ما يمنح الفراعنة أيضًا بطاقة التأهل الرسمية إلى مونديال الناشئين.

التساوي في النقاط

ويدخل المنتخبان اللقاء متساويين في رصيد النقاط برصيد 4 نقاط لكل فريق، بينما يتفوق المنتخب المغربي بفارق الأهداف، فيما يكفي التعادل المنتخبين للتأهل سويًا إلى الدور المقبل كأول وثاني المجموعة.

استعدادات الفراعنة للمواجهة

واختتم منتخب مصر للناشئين استعداداته للمباراة أمس الإثنين، حيث خاض الفريق مرانًا خفيفًا بمدينة سلا المغربية، أعقبه اجتماع فني من جانب الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف، تم خلاله شرح نقاط القوة والضعف في صفوف المنتخب المغربي، وطريقة اللعب المنتظر تنفيذها خلال اللقاء.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتقام مباراة مصر والمغرب مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 مايو، وتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس HD 5، كما تذاع أيضًا عبر قناة الرياضية المغربية، الناقلة لمباريات البطولة.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة نفسها، يلتقي منتخب تونس للناشئين مع منتخب إثيوبيا للناشئين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

فوز مهم على تونس

وكان منتخب مصر قد حقق انتصارًا ثمينًا في الجولة الماضية على منتخب تونس بنتيجة 2-1، في مواجهة قوية ضمن منافسات البطولة.

وسجل منتخب تونس هدف التقدم عن طريق منصف الثابتي من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك محمد جمال التعادل للفراعنة في الدقيقة 41 من ركلة جزاء أيضًا، ثم خطف البديل أمير أبو العز هدف الفوز القاتل في الدقيقة 89، ليمنح منتخب مصر ثلاث نقاط غالية قبل مواجهة المغرب الحاسمة.

منتخب مصر للناشئين منتخب مصر منتخب المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة كأس الأمم الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

طاقه شمسيه

بعد تصريحات الكهرباء.. أسعار وكيفية تركيب طاقة شمسية في منزلك

الرئيس السيسي

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة خلال أيام بتوجيهات من الرئيس السيسي

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. عيار 21 بكام؟

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم بين الموجات الحارة والتصدير.. شعبة المصدرين تكشف أسباب الارتفاع المفاجئ وموعد الانفراجة

وزارة الداخلية

مصرع المتهم بقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين بـ أسيوط فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة

شبورة

رياح الخماسين وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

مايكروسوفت

استجابة لغضب المستخدمين.. قرار من مايكروسوفت بخصوص ويندوز 11

تسلا موديل Y

زيادة جديدة في أسعار سيارات تسلا موديل Y بالسوق الأمريكية

سامسونج

لأول مرة في تاريخ الهواتف.. سامسونج تطور ذاكرة "HBM" خارقة لتسريع الذكاء الاصطناعي

بالصور

عناية رئيس الشيفت.. نشر 9 ونص.. ابنة نسرين أمين تثير الجدل بإطلالة جريئة

ابنة نسرين امين تثير الجدل بإطلالة جريئة
ابنة نسرين امين تثير الجدل بإطلالة جريئة
ابنة نسرين امين تثير الجدل بإطلالة جريئة

قبل العيد.. طريقة عمل الرقاق البيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة لنجاحه

قبل العيد.. طريقة عمل الرقاق البيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة لنجاحه
قبل العيد.. طريقة عمل الرقاق البيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة لنجاحه
قبل العيد.. طريقة عمل الرقاق البيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة لنجاحه

ياسمين صبري تثير الجدل بفستان أسطوري.. شاهد

ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد