موعد مباراة منتخب مصر للناشئين أمام المغرب بأمم أفريقيا تحت 17 سنة

يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 اختبارًا قويًا مساء اليوم الثلاثاء، عندما يواجه نظيره منتخب المغرب للناشئين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة، المقامة حاليًا في المغرب والمؤهلة إلى كأس العالم للناشئين في قطر خلال شهر نوفمبر المقبل.

صراع الصدارة والتأهل

ويسعى منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف لتحقيق الفوز على المنتخب المغربي، صاحب الأرض والجمهور، من أجل انتزاع صدارة المجموعة الأولى ، وحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، وهو ما يمنح الفراعنة أيضًا بطاقة التأهل الرسمية إلى مونديال الناشئين.

التساوي في النقاط

ويدخل المنتخبان اللقاء متساويين في رصيد النقاط برصيد 4 نقاط لكل فريق، بينما يتفوق المنتخب المغربي بفارق الأهداف، فيما يكفي التعادل المنتخبين للتأهل سويًا إلى الدور المقبل كأول وثاني المجموعة.

استعدادات الفراعنة للمواجهة

واختتم منتخب مصر للناشئين استعداداته للمباراة أمس الإثنين، حيث خاض الفريق مرانًا خفيفًا بمدينة سلا المغربية، أعقبه اجتماع فني من جانب الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف، تم خلاله شرح نقاط القوة والضعف في صفوف المنتخب المغربي، وطريقة اللعب المنتظر تنفيذها خلال اللقاء.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتقام مباراة مصر والمغرب مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 مايو، وتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس HD 5، كما تذاع أيضًا عبر قناة الرياضية المغربية، الناقلة لمباريات البطولة.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة نفسها، يلتقي منتخب تونس للناشئين مع منتخب إثيوبيا للناشئين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

فوز مهم على تونس

وكان منتخب مصر قد حقق انتصارًا ثمينًا في الجولة الماضية على منتخب تونس بنتيجة 2-1، في مواجهة قوية ضمن منافسات البطولة.

وسجل منتخب تونس هدف التقدم عن طريق منصف الثابتي من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك محمد جمال التعادل للفراعنة في الدقيقة 41 من ركلة جزاء أيضًا، ثم خطف البديل أمير أبو العز هدف الفوز القاتل في الدقيقة 89، ليمنح منتخب مصر ثلاث نقاط غالية قبل مواجهة المغرب الحاسمة.