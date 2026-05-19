مواجهة مرتقبة بين مصر والمغرب في كأس أمم إفريقيا تحت 17 عامًا

يستعد منتخب مصر تحت 17 عامًا لخوض اختبار قوي وصعب عندما يواجه نظيره المغربي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين، المقامة حاليًا في المغرب.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة لكلا المنتخبين، في ظل المنافسة القوية على التأهل إلى الدور ربع النهائي، وحجز بطاقة العبور إلى كأس العالم تحت 17 عامًا، المقرر إقامته بمشاركة المنتخبات المتأهلة من البطولة القارية.

نظام البطولة وصراع التأهل

تُقام بطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين بمشاركة 16 منتخبًا، تم تقسيمها إلى أربع مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات. ويتأهل أصحاب المراكز الأولى والثانية من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، كما تضمن المنتخبات الثمانية المتأهلة مشاركتها رسميًا في كأس العالم تحت 17 عامًا.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في مجموعة قوية تضم منتخبات المغرب وتونس وإثيوبيا، وهو ما جعل المنافسة مشتعلة منذ الجولة الأولى.

مشوار منتخب مصر في البطولة

بدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بتعادل سلبي أمام منتخب إثيوبيا، في مباراة اتسمت بالحذر الدفاعي وقلة الفرص الهجومية، قبل أن ينجح الفراعنة الصغار في تحقيق فوز ثمين على منتخب تونس بنتيجة 2-1 خلال الجولة الثانية، ليُنعش آماله في التأهل قبل مواجهة المغرب الحاسمة.

ويسعى المنتخب المصري لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أصحاب الأرض، من أجل ضمان الاستمرار في المنافسة ومواصلة المشوار نحو الأدوار الإقصائية.

موعد مباراة مصر والمغرب والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة مصر والمغرب تحت 17 عامًا مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 5، بالإضافة إلى قناة الرياضية المغربية، كما تنقل المباراة عبر قناة CAF TV على منصة يوتيوب