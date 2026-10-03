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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

50 دولة و600 مشارك في كأس العالم للرماية.. العاصمة الجديدة تستعد لاستقبال كبار نجوم اللعبة

كأس العالم للرماية.
كأس العالم للرماية.
أ ش أ

يستعد الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني لاستقبال واحدة من أبرز بطولات الرماية الدولية، مع اقتراب انطلاق كأس العالم للرماية 2026، المقرر إقامته خلال الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر 2026 بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، وسط مشاركة واسعة تضم 50 دولة ونحو 600 رامي ورامية وإداري.

وتعكس المشاركة الدولية الكبيرة حجم البطولة وأهميتها، حيث تلتقي في القاهرة وفود ورماة من مختلف قارات العالم لخوض منافسات البطولة، في تجمع دولي كبير تستضيفه مصر خلال شهر أكتوبر المقبل.

وتضم قائمة الدول المشاركة في البطولة: ألبانيا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بنجلاديش، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، كندا، الصين، كرواتيا، التشيك، الدنمارك، إسبانيا، إستونيا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، الهند، أيسلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كينيا، المملكة العربية السعودية، لاتفيا، المكسيك، نيجيريا، النرويج، سلطنة عُمان، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، سنغافورة، سلوفينيا، صربيا، سويسرا، سلوفاكيا، السويد، تركمانستان، تايوان، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، واليمن.

ويمثل نحو 600 رامي ورامية وإداري الدول المشاركة، بما يمنح البطولة حضوراً دولياً كبيراً ويضعها ضمن أبرز التجمعات المنتظرة في أجندة الرماية العالمية.

وفي إطار التحضيرات، يواصل الاتحاد المصري للرماية استكمال التجهيزات الفنية والتنظيمية واللوجستية الخاصة بالمنافسات، إلى جانب ترتيبات استقبال الوفود وتجهيز أماكن إقامة البطولة، بما يضمن جاهزية مختلف عناصر التنظيم قبل انطلاق المنافسات.

وبالتوازي مع ذلك، يستعد المركز الإعلامي للاتحاد المصري للرماية لتنفيذ تغطية إعلامية متكاملة للبطولة، تشمل متابعة المنافسات والنتائج وإعداد البيانات والتقارير الصحفية، فضلاً عن توفير الصور والفيديوهات والمواد الإعلامية لوسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية، بما يتيح تغطية مستمرة لفاعليات الحدث وإبراز حجم المشاركة الدولية.

وتقام البطولة بدعم ومساندة وزارة الشباب والرياضة برئاسة سيادة الوزير جوهر نبيل، واللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، في إطار التنسيق مع الاتحاد المصري للرماية لإنجاح استضافة البطولة وتوفير المقومات اللازمة لخروجها بالشكل الذي يليق بمكانة مصر الرياضية.

وقال حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للرماية: "نعمل بكل قوة لتقديم بطولة تليق باسم مصر ومكانتها الدولية، وتؤكد قدرتنا على استضافة وتنظيم كبرى البطولات العالمية للرماية".

وتأتي استضافة البطولة في ظل ما تمتلكه مصر من منشآت رياضية وخبرات تنظيمية تؤهلها لاستضافة الأحداث الدولية الكبرى، بينما تستقبل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة منافسات كأس العالم، بمشاركة نخبة من الرماة والراميات والإداريين من 50 دولة، في حدث دولي يترقبه مجتمع الرماية خلال شهر أكتوبر المقبل.

الاتحاد المصري لرماية لاستقبال برز بطولات الرماية الدولية انطلاق كأس العالم للرماية

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