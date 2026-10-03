الجفالي مفاجأة القمة.. هل يراهن معتمد جمال على النجم التونسي أمام الأهلي؟

كشف الاعلامي أحمد حسن عن مفاجأة محتملة في تشكيل الزمالك خلال مباراة القمة، مشيرًا إلى إمكانية اعتماد المدير الفني معتمد جمال على التونسي أحمد الجفالي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “أحمد الجفالي قد يكون مفاجأة معتمد جمال في مباراة القمة”.

وشارك التونسي أحمد الجفالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية بالكامل خلال مران الثلاثاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة زد المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

تأتي مشاركة الجفالي في التدريبات الجماعية، بعدما أنهى اللاعب البرنامج التأهيلي الموضوع له خلال الفترة الماضية لتجهيزه بأفضل صورة قبل المشاركة مع الفريق في التدريبات.

وحرص الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة على الاطمئنان على الجناح التونسي قبل مشاركته في التدريبات الجماعية والتأكد من جاهزية اللاعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم 7 أكتوبر المقبل على ستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر