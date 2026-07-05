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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يفتتح مكتبة المتحف المصري الكبير ويلتقي الصحفيين.. غدا

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمد الاسكندرانى

يشهد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، غداً الأثنين افتتاح مكتبة المتحف المصري الكبير بالتعاون مع الحكومة الفرنسية.

وتعد المتاحف أماكن لحفظ التراث، بالإضافة إلى مساحات للتعلم والابتكار والتواصل بين الثقافات والحضارات، وهو ما يعكسه شعار هذا العام بصورة حقيقية، حيث تجمع المتاحف مختلف الثقافات حول قصة إنسانية مشتركة.

كما يعقد وزير السياحة والآثار مع الصحفيين مندوبي الوزارة المسئولين عن ملف السياحة والآثار لقاء دوري.

اجتماعات مع كبار منظمي السياحة الفرنسيين

 

 يذكر أن عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، سلسلة من الاجتماعات مع عدد من كبار منظمي الرحلات ومسئولي شركات السياحة والطيران الفرنسية، من بينهم Der Tour، وClub Med، وAir Masters، وTravel Evasion، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون وزيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الفرنسي إلى المقصد السياحي المصري.

وأشار  شريف فتحي، إلى أن السوق الفرنسي يشهد مؤشرات إيجابية ونمواً ملحوظاً في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، لافتاً إلى أن الحركة السياحية الفرنسية لم تعد تتركز في الوجهات التقليدية بجنوب مصر في الأقصر وأسوان فحسب، وإنما امتدت بصورة متزايدة إلى عدد من الوجهات السياحية الأخرى، وفي مقدمتها الوجهات التي تطل على ساحل البحر الأحمر، بما يعكس تنامي اهتمام السائح الفرنسي بتنوع المنتج السياحي المصري.

وزير السياحة والآثار المتحف المصري الكبير الحكومة الفرنسية مكتبة المتحف المصري الكبير المتحف المصري السياحة

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