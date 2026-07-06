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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حصاد السياحة والآثار في أسبوع|اكتشافات آثرية جديدة بـ الداخلة والإسماعيلية

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

شهدت وزارة السياحة والآثار العديد من التحركات الايجابية نحو دعم الملفات الهامة الخاصة بالقطاع، على مدار الأسبوع نحصر أبرزها في السطور القادمة.

لقاء مدير عام اليونسكو

 

 التقى وزير السياحة والآثار، بالمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المشروعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الحفاظ على التراث الثقافي المصري وصون آثاره، وذلك بحضور سفير مصر بفرنسا.

لقاء وزيرة الثقافة الفرنسية

 

عقد وزير السياحة والآثار، لقاء مع وزيرة الثقافة الفرنسية بباريس، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الآثار وصون التراث الثقافي، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين مصر وفرنسا.

لقاء رئيسي وكالات السفر ونقابة منظمي الرحلات بفرنسا 

 

وزير السياحة والآثار يلتقي رئيسي اتحاد وكالات السفر ونقابة منظمي الرحلات بفرنسا لتعزيز الحركة السياحية الوافدة لمصر

في إطار لقاءاته المهنية التي عقدها خلال زيارته الرسمية للعاصمة الفرنسية باريس، عقد وزير السياحة والآثار، لقاءين مع كل من رئيس اتحاد وكالات السفر الفرنسية ورئيس نقابة منظمي الرحلات الفرنسي والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الفرنسي إلى المقصد السياحي المصري.

كبار منظمي الرحلات

 

عقد وزير السياحة والآثار سلسلة من الاجتماعات مع عدد من كبار منظمي الرحلات ومسئولي شركات السياحة والطيران الفرنسية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون وزيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الفرنسي إلى المقصد السياحي المصري.

زيارة دير سانت ويلتقي الأنبا سيميون مطران الدير

 

قام وزير السياحة والآثار، بزيارة دير سانت كاترين، وكان في استقباله مطران ووكيل الدير، حيث اصطحباه والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في جولة شملت عددًا من أبرز معالم الدير، من بينها كنيسة التجلي، وكنيسة الوادي المقدس، وشجرة العليقة، ومعرض الكنوز الأثرية الذي يضم مجموعة نادرة من الأيقونات والتحف الأثرية التي كانت تُستخدم في خدمة الدير.

ووجّه الوزير بسرعة الإنتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المقررة، بما يضمن صون هذا الموقع التراثي الفريد والحفاظ على قيمته التاريخية والدينية والإنسانية.

الكشف عن مدينة سكنية متكاملة تعود للعصر البيزنطي بواحة الداخلة

 

نجحت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والعاملة بموقع عين السبيل الأثري بواحة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، في الكشف عن مدينة سكنية متكاملة تعود إلى العصر البيزنطي، شُيدت جميع مبانيها من الطوب اللبن، وذلك في إطار أعمال الحفائر الأثرية الجارية بالموقع.

الكشف عن مقابر ومنطقة سكنية ومنشآت إنتاجية بمنطقة تل الكوع بالإسماعيلية

 

كشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة تل الكوع بوادي الطميلات بمحافظة الإسماعيلية عن عشرة مقابر ومنطقة سكنية وأفران، وكذلك مجموعة متنوعة من الأفران والصوامع المخصصة للتخزين شرق المجمع السكني ترجع إلى عصر الانتقال الثاني.

كما تم العثور على عدد من اللقى الأثرية، من بينها جعارين وأدوات برونزية وأوانٍ فخارية ومكاحل من الألباستر وقنينات تحمل طراز “تل اليهودية” المميز لعصر الانتقال الثاني، بالإضافة إلى هياكل عظمية أظهرت الدراسات الأولية تنوعًا في الأوضاع الجنائزية والمراحل العمرية.

اكتشافات جديدة في مدينة مارينا العلمين

 

استطاعت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمدينة مارينا العلمين الأثرية بالساحل الشمالي الغربي في تحقيق كشف أثري جديد، أسفر عن اكتشاف 18 مقبرة أثرية، إلى جانب عدد من الدفنات السطحية والتوابيت واللقى الأثرية، وذلك خلال أعمال الحفائر بالموقع. كما كشفت عن بقايا امتدادات المدينة الأثرية ومكوناتها المعمارية.

 معرضين بقصر البارون إمبان

 

تنظيم معرضين بقصر البارون إمبان بمناسبة مرور 6 سنوات على إعادة افتتاحه، واحتفالاً بالعيد ال 121 لإنشاء حي مصر الجديدة

ضمن الإحتفال بالعام ال 121 لإنشاء حي مصر الجديدة، وبمناسبة مرور ست سنوات على إعادة افتتاح قصر البارون إمبان بعد ترميمه، نظم القصر معرض للمقتنيات النادرة من حي مصر الجديدة قديماً ومعرض للفن التشكيلي عن أبرز معالم هذا الحي العريق.

وفد منظمة الأمم المتحدة يزور المتحف المصري الكبير
   


استقبل المتحف المصري الكبير، وفداً رفيع المستوى من منظمة الأمم المتحدة، خلال زيارته الحالية لمصر للمشاركة في أعمال المائدة المستديرة الأولى لمبادرة الأمم المتحدة حول الذكاء الاصطناعيّ والتنمية البشرية، والتي تستضيفها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة، بجامعة الأزهر الشريف.

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