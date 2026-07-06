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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير السياحة والآثار يفتتح مكتبة المتحف المصري الكبير.. ونائبة: تحقيق 30 مليون سائح سنويًا استراتيجية دولة

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
معتز الخصوصي

يشهد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم الأثنين افتتاح مكتبة المتحف المصري الكبير بالتعاون مع الحكومة الفرنسية.

وتعد المتاحف أماكن لحفظ التراث، بالإضافة إلى مساحات للتعلم والابتكار والتواصل بين الثقافات والحضارات، وهو ما يعكسه شعار هذا العام بصورة حقيقية، حيث تجمع المتاحف مختلف الثقافات حول قصة إنسانية مشتركة.

كما يعقد وزير السياحة والآثار مع الصحفيين مندوبي الوزارة المسئولين عن ملف السياحة والآثار لقاء دوري.

اجتماعات مع كبار منظمي السياحة الفرنسيين

 يذكر أن عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، سلسلة من الاجتماعات مع عدد من كبار منظمي الرحلات ومسئولي شركات السياحة والطيران الفرنسية، من بينهم Der Tour، وClub Med، وAir Masters، وTravel Evasion، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون وزيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الفرنسي إلى المقصد السياحي المصري.

وأشار  شريف فتحي، إلى أن السوق الفرنسي يشهد مؤشرات إيجابية ونمواً ملحوظاً في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، لافتاً إلى أن الحركة السياحية الفرنسية لم تعد تتركز في الوجهات التقليدية بجنوب مصر في الأقصر وأسوان فحسب، وإنما امتدت بصورة متزايدة إلى عدد من الوجهات السياحية الأخرى، وفي مقدمتها الوجهات التي تطل على ساحل البحر الأحمر، بما يعكس تنامي اهتمام السائح الفرنسي بتنوع المنتج السياحي المصري.

ومن جانبها قالت النائبة نورا علي ، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب  ، إن تحقيق 30 مليون سائح سنويًا هي استراتيجية دولة بكامل مؤسساتها وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم الحقيقي للقطاع ومن ثم فهذا الرقم سيتحقق وأكثر منه بفضل الجهود المبذولة وبفضل السياسات وحجم التسهيلات المقدمة والتطور الكبير والمستمر في الخدمات والبنية التحتية.

وأكدت علي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك مجموعة من السياسات والمتطلبات التي يجب اتخاذها ليس لتحقيق هذا الرقم فقط ولكن لتجاوزه أيضًا وهي ضرورة خلق سياسات محفزة للاستثمار وزيادة عدد الغرف الفندقية وتضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، وزيادة عدد المطارات والتغلب على التحديات الموجودة من تأخر الرحلات وقلة عدد السيور الخاصة بالشنط، وإطلاق حملات تسويق جيدة تستهدف أسواقًا مختلفة.

وزير السياحة والآثار افتتاح مكتبة المتحف المصري الكبير مكتبة المتحف المصري الكبير الحكومة الفرنسية المتاحف

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