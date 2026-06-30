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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يلتقي مدير عام "اليونسكو" بباريس لبحث صون التراث الثقافي

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

التقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بالدكتور خالد العناني، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المشروعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الحفاظ على التراث الثقافي المصري وصون آثاره، وذلك بحضور الدكتور طارق دحروج سفير مصر بفرنسا.

أهم الأسواق الأوروبية المصدرة للسياحة إلى مصر

يأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة الرسمية الحالية التي يقوم بها الوزير إلى العاصمة الفرنسية باريس، والتي تتضمن سلسلة من اللقاءات الرسمية والمهنية مع شركاء المهنة، من كبار منظمي الرحلات وشركات الطيران العاملة بالسوق الفرنسي، لبحث سبل تعزيز الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري خلال الفترة المقبلة من السوق الفرنسي الذي يعد أحد أهم الأسواق الأوروبية المصدرة للسياحة إلى مصر.

وتناول اللقاء التأكيد على أهمية مواصلة التعاون الوثيق بين مصر، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، ومنظمة اليونسكو في مجالات حماية الآثار وصون التراث الثقافي ودعم المشروعات المشتركة في هذه المجالات، فضلا عن التعاون في دعم برامج بناء القدرات، وتعزيز السياحة المستدامة والثقافية كمحرك للتنمية بما يعكس عمق الحضارة المصرية وإسهامها في التراث الإنساني.

وقد حضر اللقاء رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة، وعدد من المسئولين بالسفارة المصرية بفرنسا ومنظمة اليونسكو.


وزير السياحة والآثار اليونسكو مصر الآثار التراث

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