قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسين هريدي يرفض تعديل قانون فصل متعاطي المخدرات: التراجع سيُهدّد أرواح المواطنين
برلمانية: أؤيد فصل الموظف مُتعاطي المخدرات.. لكن أرفض ظلم المرضى بسبب نتائج التحاليل|فيديو
مصطفى بكري للحكومة: لا تراهنوا على صبر الناس.. وأزمة العدادات الكودية تحتاج حلاً عاجلًا|فيديو
أشرف حكيمي: محمد صلاح قدوة في الاحتراف وغيّر نظرة العالم للاعب العربي
رئيس «الكاف» يُهنئ أبو ريدة ومنتخب مصر بالتأهل التاريخى إلى دور الـ32 بكأس العالم 2026
إبراهيم حسن يكشف موعد مغادرة بعثة منتخب مصر إلى دالاس الأمريكية
انفجار كابل كهرباء ضخم وانقطاع الكهرباء في مناطق بترسا والعمرانية
مسئول أمريكي: قواتنا تشن ضربات على أهداف إيرانية ردًا على هجوم وقع أمس السبت
أحمد موسى : «فيه ناس قالت إننا هنبقى حصالة في المونديال .. لكننا في دور الـ32 دلوقتي» |فيديو
كرواتيا تتقدم على غانا بهدف في الشوط الأول بكأس العالم 2026
طبيب منتخب مصر يكشف موقف الثلاثي المُصاب قبل مواجهة أستراليا
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين إنجلترا وبنما في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وزير السياحة والآثار: 18.5 مليون زائر للمتاحف والمواقع الأثرية في مصر خلال 2025

وزير السياحة والآثار شريف فتحي
وزير السياحة والآثار شريف فتحي
أ ش أ

أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، أن عدد زائري المتاحف والمواقع الأثرية في مختلف أنحاء الجمهورية بلغ 18.5 مليون زائر خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 33% مقارنة بعام 2024.

وأضاف فتحي في تصريحات لممثلي وسائل الإعلام الإيطالية المتخصصة في قطاع السياحة، أن مصر تستقبل جميع شرائح السائحين من مختلف الجنسيات، وأن متوسط إقامة السائح في مصر تبلغ 10 أيام، مع تزايد الإقبال على السياحة الفاخرة.

وحول الطفرة التي يشهدها الساحل الشمالي، أوضح وزير السياحة والآثار أن الموسم السياحي الصيفي بالساحل الشمالي امتد العام الماضي حتى شهر نوفمبر، وأن عدد رحلات الطيران إلى مطار العلمين ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 540% مقارنة بعام 2024، كما يشهد العام الجاري منذ بدايته وحتى الآن زيادة جديدة بلغت 30% مقارنة بذات الفترة من عام 2025.

كما استعرض أيضاً الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على حركة الطيران إلى مصر في ظل التحديات الإقليمية الأخيرة، مؤكدًا أن برامج تحفيز الطيران التي تقدمها الوزارة ساهمت في الحفاظ على معدلات التشغيل.

وشدد على أهمية دعم قطاع الطيران عالميًا لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الوقود وتسريع تعافي حركة السفر والسياحة.

وأشار أيضاً، إلى تشجيع الدولة المصرية للاستثمار في قطاع السياحة ولا سيما في المجال الفندقي بما يسهم في زيادة حجم الطاقة الفندقية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين، مشيراً إلى أن هناك فرصاً استثمارية عديدة في مجالات الفنادق والعقارات بالساحل الشمالي.

كما استعرض تنوع المقومات والمنتجات السياحية التي تتمتع بها مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على دمج التجارب السياحية المختلفة في برامج متكاملة تلبي اهتمامات مختلف شرائح السائحين، لافتًا إلى أن الدراسات التي أجرتها الوزارة أظهرت أن أبرز عناصر تميز المقصد المصري تتمثل في تنوع المنتج السياحي، وأصالة التجربة، والأكلات المصرية التقليدية.

وفيما يتعلق بالاستدامة، أوضح الوزير أن 61% من المنشآت الفندقية في مصر تطبق ممارسات الاستدامة البيئية، بينما حصل 30% من مراكز الغوص على شهادة Green Fins، مؤكدًا على استمرار الوزارة في تشجيع التحول الأخضر بالقطاع السياحي، لافتاً إلى مشروع شرم الشيخ مدينة خضراء.

كما أشار أن الدولة المصرية تواصل تطوير البنية التحتية الداعمة للسياحة، من خلال تطوير المطارات وشبكة الطرق والمواصلات وزيادة الطاقة الفندقية، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات السياحية والثقافية الكبرى، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير، ومشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة، ومشروع تطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس حتى منطقة سقارة، ومشروعات تطوير القاهرة التاريخية ومدينة رشيد، مؤكداً على أن الحفاظ على التراث يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، وأن مشروعات تطوير وترميم المواقع الأثرية تتم وفق معايير الاستدامة.

وتحدث عن المتحف المصري الكبير الذي يمثل إضافة كبيرة للسياحة الثقافية في مصر، مشيراً الى تميز محتواه وأسلوب العرض المتحفي به، لافتاً إلى أن مبنى المتحف مصمم وفق معايير كفاءة الطاقة، كما أشار إلى مركز الترميم بالمتحف والذي تم تصميمه وفقاً لأحدث النظم العالمية، وأنه أصبح الآن مركزاً علمياً يجذب المتخصصين ويقدم برامج تدريبية للمتخصصين من مختلف دول العالم.

وتحدث أيضا عن جهود الوزارة للاستثمار في العنصر البشري بما يساهم في رفع كفاءة العاملين بقطاعي السياحة والآثار، مشيراً إلى مدرسة الضيافة الإيطالية بالغردقة التي تم افتتاحها بالتعاون مع وزارة السياحة الإيطالية والقطاع الخاص.

من جانبهم، أكد ممثلو وسائل الإعلام الإيطالية أن مصر لا تزال من الوجهات السياحية المفضلة لدى السائح الإيطالي، مشيرين إلى أن الإقبال على زيارتها يعكس ما تتمتع به من تنوع سياحي وثقافي وتجارب فريدة.

وزير السياحة والآثار شريف فتحي 185 مليون زائر المتاحف المواقع الأثرية مصر السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

شاومينج: اخدنا امتحان عربي الثانوية العامة من الكنترول وهننشره الفجر|والتعليم: الأسئلة مؤمنة

سعر الجنيه الذهب

1000 جنيه دفعة واحدة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

وزير التربية والتعليم

بعد شائعة صعوبة عربي الثانوية العامة|التعليم تطمئن الطلاب: الأسئلة متوازنة

الذهب

الذهب يعود للارتفاع مجددا.. والجرام يسجل 6606 جنيهات للشراء

الذهب

عيار 21 يفقد 210 جنيهات في أسبوع والجنيه الذهب يهبط إلى 46480 جنيهًا.. هل اقتربت فرصة الشراء؟

الصورة المفبركة

جروبات الغش تُفبرك محادثة لمستشار بالتعليم تزعم صعوبة امتحان عربي الثانوية العامة غداً|والوزارة تحذر

الذهب

1120 جنيها.. انخفاض سعر الجنيه الذهب في مصر

المعاشات

بعد قرار الـ 15%.. خطوات الاستعلام عن معاشات يوليو بالزيادة الجديدة إلكترونيًا

ترشيحاتنا

الزوجين

فتاوى تشغل الأذهان .. الإفتاء : السعي وطلب الرزق جهاد في سبيل الله .. ونفقة المرأة واجبة على زوجها.. وهذا حكم صيام شهر المحرم كاملا

محافظ الغربية

القصة الكاملة لخروج 6 عربات من القطار المتجه إلى الإسكندرية عن القضبان بمدينة كفر الزيات

لماذا ينسى الآباء أطفالهم داخل السيارات؟.. أطباء يكشفون الأسباب وطرق الوقاية

لماذا ينسى الآباء أطفالهم داخل السيارات؟.. أطباء يكشفون الأسباب

بالصور

شاهد.. السيارة ‏مازدا مياتا 2026 بتحديثات جديدة

مازدا مياتا 2026
مازدا مياتا 2026
مازدا مياتا 2026

تموين الشرقية تضبط 2 طن دواجن وطيور مجمدة مجهولة المصدر في حملات رقابية .. صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

إزالة 11 حالة تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بالشرقية .. صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أسعار نيسان جوك المستعملة في مصر

نيسان جوك
نيسان جوك
نيسان جوك

فيديو

حنان سليمان

سبب عدم زواجها مجددًا والأمومة وكواليس «الضوء الشارد».. أبرز تصريحات حنان سليمان في أحدث ظهور |تقرير

ايمان عبد اللطيف

وش السعد عليا .. زوجة حسام حسن تحتفل بصعود المنتخب

ايمان عبد اللطيف

تغطية خاصة .. الحـ.رب تعود من جديد | ماذا يحدث ؟

ايمان عبد اللطيف

تغطية رياضية | لتحديد إصابته .. محمد صلاح يخضع للأشعة غدًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد