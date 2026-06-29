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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لحماية السائحين.. توجيه إلزامي من وزارة السياحة لكافة الفنادق المصرية

فنادق
فنادق
محمد الاسكندرانى

أخطرت وزارة السياحة والآثار، غرفة المنشآت الفندقية بعدم التزام بعض الفنادق بإبرام تعاقدات صيانة للمصاعد أو عدم تجديدها مما يسفر عن تعطل وتعريض النزلاء للخطر.

الزام الفنادق بالتعاقد مع شركات صيانة المصاعد


نوهت وزراة السياحة والآثار في اخطار ،حصل "صدى البلد على نسخة منه، بالتوجيه والتعميم بمنشور على كافة الفنادق بضرورة التأكيد على التزامها بالتعاقد مع شركات متخصصة لصيانة المصاعد وتجديد تلك التعاقدات بشكل منتظم حرصًا على سلامة النزلاء.


جاء ذلك بناء على خطاب وارد من شرطة السياحة والآثار لـ الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار بشأن واقعة تعطل مصعد بأحد الفنادق يقل بعض المترددين عليه، وبناء على الفحص والتحقيق، تبين عدم قيام إدارة الفندق بالتعاقد مع شركة متخصصة لصيانة المصاعد.


وشددت غرفة المنشآت الفندقية في خطاب مرسل لأعضائها، أن تطبيق معايير السلامة والأمان ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو ركيزة أساسية للحفاظ على أرواح السائحين والرواد، بما ينعكس إيجابيًا على سمعة السياحة المصرية.

وزارة السياحة والآثار المنشآت الفندقية غرفة المنشآت الفندقية السياحة فنادق

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