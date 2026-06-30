أخبار التكنولوجيا.."هواوي" تستعد لإطلاق سلسلة Mate 90 في سبتمبر.. وموعد إطلاق أوبو رينو 16

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

لمنافسة أجهزة آيفون الجديدة "هواوي" تستعد لإطلاق سلسلة Mate 90 في سبتمبر

تُدير هواوي استراتيجيتها بحذر في سوق الهواتف الذكية الرائدة شديدة التنافسية. فبدلاً من تركيز كل جهودها على إطلاق منتج واحد ضخم، تُوزّع الشركة إصداراتها المتميزة على مدار العام للحفاظ على زخمها.

بحسب التسريبات، لا تزال سلسلة هواتف هواوي ميت 90 المنتظرة بشدة على المسار الصحيح لإطلاقها في سبتمبر 2026. وهذا يُعدّ أبكر قليلاً من موعد نوفمبر الذي شهدناه في أجيال ميت الأخيرة، ما قد يعني ثقة هواوي بجاهزية منتجها. كما أن سبتمبر يضعها في خضمّ المنافسة الشرسة المعتادة خلال موسم الذروة، بما في ذلك هواتف آيفون الجديدة المنتظرة من آبل.



هاتف أوبو رينو 16.. تعرف على المواصفات وموعد الإطلاق العالمي

يتوفر هاتف OPPO Reno 16 Pro الآن للعملاء حول العالم عبر موقع Giztop مع خدمة الشحن الدولي. يبدأ سعر الهاتف من 649 دولارًا أمريكيًا، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستخدمين الباحثين عن جهاز أندرويد متميز بمواصفات رائدة.

ويجمع الهاتف بين شاشة OLED كبيرة، وأحدث معالج MediaTek، وكاميرات قوية، وبطارية ضخمة، مما يجعله مناسبًا للألعاب والتصوير والاستخدام اليومي.

بميزات احترافية.. iQOO تكشف عن وحش البطارية القادم iQOO Z11i

بدأت شركة iQOO الترويج الأسبوع الماضي لهاتف iQOO Z11i و سيكون هذا الهاتف الرابع من سلسلة Z11 الذي يُطرح بعد هواتف iQOO Z11x وZ11 وZ11 Turbo. وقد أكدت الشركة الآن موعد طرح الهاتف الجديد للبيع، كما كشفت التسريبات عن بعض الميزات التي يمكن للمشترين توقعها من الجهاز.

هل يستهلك شاحن الهاتف الكهرباء بعد فصل الهاتف؟ إليك الحقيقة الكاملة

يترك الكثيرون شواحن هواتفهم موصولة بالكهرباء حتى عندما لا تكون هواتفهم قيد الشحن، ولكن هل تستهلك الشواحن الموصولة بالكهرباء الكهرباء؟ هل تُساهم هذه العادة في زيادة فاتورتك دون أن تشعر؟

نعم، حتى عندما لا يكون الهاتف المحمول أو أي جهاز آخر متصلاً، يمكن للشاحن الموصول بمقبس الحائط أن يسحب كمية صغيرة من الكهرباء. وهذا ما يسمى "طاقة الاستعداد" أو "الطاقة الوهمية".