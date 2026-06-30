لمنافسة أجهزة آيفون الجديدة "هواوي" تستعد لإطلاق سلسلة Mate 90 في سبتمبر

تُدير هواوي استراتيجيتها بحذر في سوق الهواتف الذكية الرائدة شديدة التنافسية. فبدلاً من تركيز كل جهودها على إطلاق منتج واحد ضخم، تُوزّع الشركة إصداراتها المتميزة على مدار العام للحفاظ على زخمها.

هواتف هواوي ميت 90

بحسب التسريبات، لا تزال سلسلة هواتف هواوي ميت 90 المنتظرة بشدة على المسار الصحيح لإطلاقها في سبتمبر 2026. وهذا يُعدّ أبكر قليلاً من موعد نوفمبر الذي شهدناه في أجيال ميت الأخيرة، ما قد يعني ثقة هواوي بجاهزية منتجها. كما أن سبتمبر يضعها في خضمّ المنافسة الشرسة المعتادة خلال موسم الذروة، بما في ذلك هواتف آيفون الجديدة المنتظرة من آبل.

أشار المصدر أيضاً إلى أنه من المتوقع إطلاق بعض الطرازات الإضافية في وقت مبكر، بين شهري يوليو وأغسطس، مع عدم الكشف عن الأسماء الدقيقة. ومن المثير للاهتمام، أنهم يدّعون الآن إلغاء سلسلة Pura 90s التي كانت تُشاع سابقاً.

هواتف هواوي ميت 90

سلسلة هواتف Pura 90 الحالية

يأتي هذا النشاط في منتصف العام بعد الإطلاق الناجح لسلسلة هواتف Pura 90 الحالية في وقت سابق من عام 2026. وقد وصل هاتفا Pura 90 Pro وPro Max في أبريل كأول هاتفين يستخدمان معالج Kirin 9030S الجديد. تبع ذلك إطلاق هاتف Pura 90 القياسي (مع معالج Kirin 9010S) في 8 مايو. أظهرت هذه الإصدارات استمرار هواوي في تطوير معالجات Kirin الخاصة بها، مع تحسينات في الأداء رغم التحديات المستمرة.

من المتوقع أن تبني سلسلة Mate 90 القادمة على هذا التقدم، ومن المرجح أن تجلب المزيد من التحسينات على مجموعة الشرائح، وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة، وقدرات ذكاء اصطناعي أقوى، وتكاملًا أوثق مع نظام التشغيل HarmonyOS.

بالنسبة للمعجبين والمشترين المحتملين، تُعدّ هذه الاستراتيجية التدريجية ذكية للغاية. إذ يمكن أن تُشكّل طرازات شهري يوليو وأغسطس جسراً بين الميزات الجديدة والتحسينات، بينما يهدف هاتف Mate 90 في سبتمبر إلى أن يكون الهاتف الرائد الأبرز لهذا العام. سيكون من المثير للاهتمام متابعة تطورات هذه الاستراتيجية.