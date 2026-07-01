مواصفات MatePad Pro Max.. هواوي تفاجئ الجميع بجهاز لوحي فائق النحافة

بدأت شركة هواوي Huawei، رسميا بيع جهازها اللوحي الجديد MatePad Pro Max في ألمانيا، لتطرح أحد أبرز أجهزتها الرائدة في السوق الأوروبية بعد نحو شهرين من الكشف العالمي الأول عنه، في خطوة تعيد المنافسة المباشرة مع أجهزة آبل وسامسونج في فئة الأجهزة اللوحية الفاخرة.

وتروج هواوي بقوة لميزة تصميمية لافتة في الجهاز، حيث يأتي بسمك لا يتجاوز 4.7 ملم فقط، ليصبح بذلك أنحف من جهاز آبل iPad Pro مقاس 13 بوصة، الذي يبلغ سمكه 5.3 ملم، ما يجعله من بين أنحف الأجهزة اللوحية ذات الشاشات الكبيرة في السوق حاليا.

إنجاز هندسي مع تحسينات في المتانة

ورغم النحافة الشديدة، تؤكد هواوي أن الجهاز يمثل إنجازا هندسيا، إذ حصل على اعتماد TÜV Rheinland Ultra-thin Bending Resistance Certification، مع تحسينات في مقاومة الانحناء بنسبة تصل إلى 60% مقارنة بالإصدار السابق.

ويبلغ وزن الجهاز حوالي 499 جراما، ما يعزز من سهولة حمله واستخدامه لفترات طويلة.

تابلت MatePad Pro Max

شاشة احترافية بمواصفات عالية

ويأتي MatePad Pro Max بشاشة 13.2 بوصة من نوع OLED مرن بتقنية PaperMatte بدقة 3K تبلغ 3000×2000 بوصة، تدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز وسطوع يبلغ 1600 شمعة.

كما تعتمد الشاشة على تقنية حفر نانوي مضاد للانعكاس لتقليل الوهج، مع حواف نحيفة جدا بسمك 3.55 ملم ونسبة شاشة إلى جسم تصل إلى 94%.

تركيز على الإنتاجية بدل الترفيه

وتسوق هواوي جهازها الجديد كأداة إنتاجية متكاملة، حيث يعمل بنظام HarmonyOS 4.3، ويقدم ميزة Live Multitask لتشغيل حتى ثلاث تطبيقات في وقت واحد، إلى جانب نسخة مكتبية من تطبيق WPS Office مدعومة بأدوات ذكاء اصطناعي لإنشاء المستندات والجداول والعروض التقديمية.

كما يدعم الجهاز لوحة مفاتيح اختيارية باسم Glide Keyboard توفر تصميما يشبه الحواسيب المحمولة مع ستة صفوف من المفاتيح ومسافة ضغط 1.8 ملم، بالإضافة إلى دعم قلم M-Pencil Pro.

تابلت MatePad Pro Max

بطارية قوية واتصال متطور

ويضم الجهاز بطارية بسعة 10400 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات، إلى جانب الشحن العكسي السلكي بقدرة 40 وات.

كما يدعم تقنيات اتصال حديثة تشمل شبكة Wi-Fi 7 وتقنية Bluetooth 6.0 وNearLink ومنفذ USB-C 3.1.

سعر تابلت MatePad Pro Max

يبدأ سعر تابلت MatePad Pro Max من 1099 يورو (حوالي 1,286 دولارا)، بينما تصل نسخة PaperMatte المرفقة بلوحة المفاتيح إلى 1299 يورو (حوالي 1520 دولارا).