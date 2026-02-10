قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شراكة استراتيجية وانطلاقة صناعية جديدة بين مصر والسنغال
موعد مباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
بين الرفض والتحذير| الموقف الأمريكي من سياسات إسرائيل في الضفة الغربية
حكماء المسلمين: أي إجراءات أو تغييرات من الاحتلال في الأراضي الفلسطينية باطلة
عاطل استدرجه.. تفاصيل التعدي على طفل أعلى سطح عقار بالهرم
كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب
معدل 715 رحلة في اليوم.. مطار القاهرة يحقق أرقام قياسية جديدة
وزير الري: نصيب الفرد من المياه تراجع لـ 500 متر مكعب ونعتمد على النيل بنسبة 98%
كرتونة البيض تصل لـ110 جنيه.. ومفاجأة من اتحاد منتجي الدواجن بمناسبة رمضان
حسام حسن يضع تيبو جبريال تحت المجهر تمهيدًا لضمه لمنتخب مصر
الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي: نتابع التحقيق مع النائب العام ولن نفرط في دم الشهيد
أشرف داري خارج القائمة وداخل الحسابات.. كيف يدير الأهلي أزمة المدافع المغربي بين القانون والمرونة المالية؟
سوريا.. قوات الاحتلال تهاجم الطريق الواصل بين بلدتي المعلقة وغدير البستان

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
محمود نوفل

 
أفادت مصادر محلية سورية بأن دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت صباح اليوم على الطريق الواصل بين بلدتي المعلقة وغدير البستان بريف القنيطرة الجنوبي، ونصبت حاجزاً للتفتيش.

وتسبب الحاجز في منع مرور حافلة كانت تنقل يومياً طلاب الجامعة والثانوية من القرى المحيطة إلى مركز المحافظة. 

وفي وقت سابق، شهد ريف القنيطرة الجنوبي توغّلًا عسكريًا جديدًا من القوات الإسرائيلية السبت الماضي، في تطور أمني جديد بالمناطق الحدودية بين سوريا ومرتفعات الجولان المحتلة.

ومن المقرر أن تعود لجنة “الميكانيزم” السورية-الإسرائيلية إلى الاجتماع قريبًا لبحث ملف التوترات المتكررة في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن قوات إسرائيلية توغّلت في ريفي القنيطرة الشمالي والجنوبي، في عمليتين منفصلتين، بعد ساعات من توغل آخر في قرية صيدا الحانوت.

تفاصيل التوغلات الأخيرة

وذكرت سانا أن القوة الأولى، المكونة من ثلاث سيارات عسكرية إسرائيلية، توجهت من نقطة الحميدية نحو قرية الصمدانية الغربية في ريف القنيطرة الشمالي، حيث أقامت حاجزًا مؤقتًا قبل انسحابها لاحقًا.

أما القوة الثانية، فكانت مؤلفة أيضًا من ثلاث سيارات عسكرية، انطلقت من مدخل بلدة بئر عجم باتجاه الطريق الواصل إلى قرية بريقة في ريف القنيطرة الجنوبي، وأنشأت حاجزًا آخر، وفق ما أفاد المصدر السوري.

كانت قوات إسرائيلية قد توغّلت أيضًا في قرية صيدا بريف القنيطرة، ضمن خمس سيارات عسكرية بالإضافة إلى قوة ثانية من آليتين عبر معبر أبو غيثار، حيث نصبت حواجز مؤقتة في منطقة الحانوت قبل سحبها.

في حين أشار الإعلام السوري إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف الخميس بقذيفتي هاون أطراف بلدة جباتا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي، كما قصفت القوات الإسرائيلية الأراضي الزراعية جنوب البلدة بقذيفتي مدفعية، دون أن يُسجَّل وقوع إصابات بشرية.

الاحتلال سوريا ريف القنيطرة قوات الاحتلال لجنة الميكانيزم الجولان

