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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عبير عطا الله: التوعية قبل السفر هي الضمان الحقيقي لحماية أبناء الجاليات

عبير عطا الله
عبير عطا الله
حسن رضوان

أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب من المصريين بالخارج، أن رفع مستوى الوعي لدى المواطنين قبل السفر يمثل الركيزة الأساسية لحماية المصريين العاملين بالخارج، مشددة على أن المعرفة بالحقوق والواجبات والقوانين المنظمة لسوق العمل في الدولة المستقبلة تُجنب الكثير من الأزمات التي يتعرض لها البعض.


جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، حيث أوضحت أن مشاركتها في المؤتمر تأتي للمرة الأولى بصفتها عضوًا بمجلس النواب، مشيرة إلى أن جلسات المؤتمر اتسمت بالشفافية الكاملة، وأُتيح خلالها للمشاركين عرض آرائهم ومقترحاتهم بحرية تامة، دون أي توجيهات أو قيود مسبقة.

 منصة موحدة للتواصل مع المصريين بالخارج


واستعرضت "عطا الله" خبرتها الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود في العمل والإقامة بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة أنها تجمع بين العمل الاستثماري والنيابي، إلى جانب توليها عددًا من المناصب القيادية في قطاع التعليم بالمملكة، لتكون أول مصرية تتولى بعض هذه المواقع، وهو ما منحها خبرة عملية واسعة في متابعة أوضاع المصريين بالخارج والتعامل مع التحديات التي تواجههم.

وأوضحت أن جانبًا كبيرًا من المشكلات التي تواجه المصريين بالخارج يرجع إلى نقص الوعي قبل السفر، لافتة إلى أن بعض المواطنين يغادرون للعمل دون الإلمام بطبيعة عقود العمل أو القوانين المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، الأمر الذي يعرضهم لمواقف وأزمات كان من الممكن تفاديها بالإعداد الجيد والتوعية المسبقة.
وكشفت عضو مجلس النواب عن العمل حاليًا، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، على إنشاء منصة موحدة للتواصل مع المصريين بالخارج، تكون بمثابة نافذة مباشرة لتلقي استفساراتهم وشكاواهم، وتقديم المعلومات والإرشادات الصحيحة، بما يسهم في سرعة التواصل مع أبناء الجاليات المصرية، والاستجابة لاحتياجاتهم وتعزيز ارتباطهم بالوطن.


وأضافت النائبة عبير عطا الله أنه تم التعامل مع عدد من الملفات العاجلة، وفي مقدمتها أزمة طلاب الثانوية العامة المصرية بالمملكة العربية السعودية، والتي كانت تهدد مستقبل عدد كبير من الطلاب، مؤكدة أن التحرك السريع والتنسيق مع الجهات المعنية أسهما في معالجة الأزمة والحفاظ على مستقبل أبنائنا الطلاب.
وأشادت بالجهود التي تبذلها وزارة الخارجية في تنفيذ برامج ودورات توعوية للمصريين الراغبين في العمل بالخارج، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع نطاق هذه المبادرات، إلى جانب تطوير وسائل التواصل مع الجاليات المصرية، بما يضمن سرعة الاستجابة لاستفساراتهم وتقديم الدعم اللازم لهم.


وشددت النائبة عبير عطا الله على أن كرامة المصري في الخارج تمثل أولوية لا تقبل التهاون، مؤكدة أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لحماية مواطنيها، إلا أن نجاح هذه الجهود يرتبط أيضًا بوعي المواطن بحقوقه وواجباته والتزامه بالقوانين المنظمة في دولة الإقامة.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الدولة المصرية، بمختلف مؤسساتها، تضع دعم المصريين بالخارج في مقدمة أولوياتها، داعية إلى تبني استراتيجية متكاملة لنشر ثقافة التوعية قبل السفر، واستكمال مشروع المنصة الموحدة للتواصل مع المصريين بالخارج، باعتبارهما من أهم أدوات حماية أبناء الجاليات المصرية وتعزيز ارتباطهم بوطنهم.

مجلس النواب مشروع المنصة الموحدة الدولة المصرية

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