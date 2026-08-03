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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلافات على بيع منزل .. الداخلية تكشف تفاصيل محاولة هدم سائق حفار بلكونة بالشرقية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام سائق حفار بمحاولة هدم شرفة أحد المنازل وقيام المتواجدين به برشقه بالحجارة بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 يوليو المنقضى تبلغ لمركز شرطة منشأة أبو عمر بالشرقية بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (مزارع ، زوجة والده) ، وطرف ثان : (مزارع " مصاب بحروق بالذراعين" ، وشقيقه) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، بسبب قيام والد الأول بشراء منزل من والدة الطرف الثانى ورفضهم تسليم المنزل لإعتراضهم على ثمن البيع، قام على إثرها الأول بقيادة حفار "ملكه" ومحاولة هدم بوابة المنزل وقيام الطرف الثانى برشقه بالحجارة وحدوث إصابة الثالث حال محاولته إلقاء زجاجة بها مادة معجلة للإشتعال على الحفار.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (حفار خاص بالطرف الأول "المستخدم فى الواقعة"، دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" خاصة بالطرف الثانى) ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى حفار

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