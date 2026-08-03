القبض على شخص استعرض بسيارته بجنوب سيناء

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بأداء حركات إستعراضية والسير برعونة بأحد الطرق بجنوب سيناء ، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.



بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة نويبع) ،وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وقيامه بتصوير مقاطع فيديو ونشرها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد الإستعراض وزيادة نسب المشاهدات.



تم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

