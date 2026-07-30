بعد نجاحاته مع أنغام وعمرو دياب وتامر حسني.. إيهاب عبد الواحد يواصل تألقه بأغنية "أمل ضعيف" لأحمد بتشان

يواصل الملحن إيهاب عبد الواحد حصد النجاحات الفنية خلال موسم صيف 2026، بعدما طرح الفنان أحمد بتشان أحدث أغانيه "أمل ضعيف"، التي تحمل توقيع الشاعر أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع الموسيقار توما.

ويأتي هذا العمل ليؤكد حالة التألق التي يعيشها إيهاب عبد الواحد، بعدما حقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية من خلال تعاونه مع النجمة أنغام، إلى جانب بصمته المميزة في ألبوم الهضبة عمرو دياب، وكذلك تعاونه مع النجم تامر حسني، وهي الأعمال التي حصدت إشادات واسعة وتفاعلًا جماهيريًا كبيرًا.

ويواصل إيهاب عبد الواحد تقديم ألحان متنوعة تجمع بين الإحساس والبساطة والهوية الموسيقية الخاصة التي باتت تميزه، ليؤكد مكانته كواحد من أبرز الملحنين في الساحة الغنائية العربية، وصاحب بصمة واضحة في أهم الإصدارات الغنائية خلال السنوات الأخيرة.

وتُعد "أمل ضعيف" إضافة جديدة لمسيرة إيهاب الفنية، حيث يقدم من خلالها لونًا رومانسيًا ينسجم مع صوت أحمد بتشان، في تعاون يجمع نخبة من صناع الموسيقى، هم الشاعر أمير طعيمة، والموزع توما، ليخرج العمل بصورة فنية متكاملة.

ويترقب جمهور إيهاب عبد الواحد أعماله المقبلة، في ظل حالة النشاط الفني التي يعيشها، واستمرار حضوره بقوة في أهم الألبومات والإصدارات الغنائية، ليؤكد أن نجاحاته الأخيرة ليست سوى بداية لسلسلة جديدة من الإنجازات.