لطيفة تتصدر تريند مصر وتونس بـ«شبهي بالمللي».. وتعد جمهورها بمفاجأة في الأغنية المقبلة

تصدرت النجمة لطيفة تريند مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وتونس بأغنيتها الجديدة «شبهي بالمللي»، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها، لتبدأ أولى أغنيات ألبومها الصيفي الجديد بقوة، وسط تفاعل جماهيري لافت مع الأغنية عبر مختلف المنصات.

وطرحت لطيفة «شبهي بالمللي» عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، إلى جانب إتاحتها عبر مختلف منصات الموسيقى الرقمية، لتلقى منذ اللحظات الأولى إشادات واسعة من الجمهور، الذي تفاعل مع كلماتها وألحانها وأجوائها الموسيقية المختلفة.

وتحمل الأغنية توقيع الشاعر محمد رضوان، وألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقي أحمد عادل، في تعاون يجمع بين الكلمة الرومانسية واللحن الدافئ والتوزيع العصري.

وأعربت لطيفة عن سعادتها الكبيرة بالنجاح السريع الذي حققته الأغنية وتصدرها التريند في مصر وتونس، مؤكدة أن وصول العمل إلى الجمهور بهذه السرعة يمثل لها حالة خاصة من الفرح، خاصة أنها تراهن دائمًا على إحساس جمهورها وتفاعله مع أعمالها.

تفاصيل الالبوم:

وأكدت لطيفة أنها تتمنى أن يحقق ألبومها الجديد النجاح الذي تطمح إليه، مشيرة إلى أنها بذلت مجهودًا كبيرًا في اختيار أغنياته والعمل عليها، وأنها متحمسة للغاية لمتابعة ردود الفعل خلال الفترة المقبلة.

- «الأغنية الجاية موضوع أول مرة أعمله»

ولا تتوقف مفاجآت لطيفة عند «شبهي بالمللي»، حيث كشفت عن حماسها لطرح الأغنية المقبلة، مؤكدة أنها تحمل مفاجأة حقيقية للجمهور، وتتناول موضوعًا جديدًا لم تقدمه من قبل في أغنياتها.

وأشارت لطيفة إلى أن الأغنية الجديدة تقدم لونًا مختلفًا ضمن حالة التنوع التي حرصت على وجودها في الألبوم، مؤكدة أن جمهورها سيكون على موعد مع تجربة جديدة تحمل بصمتها الخاصة، لكنها في الوقت نفسه تذهب بها إلى منطقة فنية لم تخضها من قبل.

- 13 أغنية على 3 مراحل

وتواصل لطيفة خلال الفترة المقبلة طرح باقي أغنيات ألبوم «شبهي بالمللي» تباعًا، ضمن خطة إصدار تمتد لنحو أسبوع، على 3 مراحل؛ تبدأ بطرح الأغنية الأولى، ثم الأغنية الثانية، وصولًا إلى طرح الألبوم كاملًا.

ويضم الألبوم 13 أغنية، تقدم لطيفة من خلالها مجموعة متنوعة من الألوان الموسيقية، مع حرصها المعتاد على التجديد والبحث عن أفكار وأشكال مختلفة وعدم تكرار نفسها.

وتتعاون لطيفة في الألبوم مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى، من بينهم محمد رفاعي، محمد شافعي، خالد تاج الدين، محمد رضوان، جمال الخولي، محمد حامد، محمد يحيى، تامر علي، إسلام رفعت، إبراهيم أردني، والملحن الكبير وليد سعد، في توليفة تجمع بين أسماء صاحبة خبرات ونجاحات طويلة ومبدعين من أجيال مختلفة.