منظمة التعاون الإسلامي ترحب بالتوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالتوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء العمليات العسكرية، واستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز كما كان سابقًا.

وأشادت الأمانة العامة للمنظمة بالدور الذي اضطلعت به باكستان و قطر، إلى جانب الدول الأخرى التي أسهمت في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للوصول إلى هذا التفاهم،حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم .

وأعربت عن أملها في تنفيذ الاتفاق وبصورة كاملة، ومشاركة الأطراف المعنية بجدية في جولات المفاوضات المقبلة لمعالجة جميع القضايا، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.