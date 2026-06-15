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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين: قرار مجلس الأمن يعزز ولاية بعثة يوناما ويدعو لتخفيف القيود في أفغانستان

مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة
مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة
أ ش أ

 أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فو تسونج أن النص المعتمد بشأن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) يحافظ على ولايتها الأساسية ويعززها، بما في ذلك تنسيق المساعدات الدولية، وممارسة الدور السياسي، وحماية حقوق الإنسان، مع العمل في الوقت نفسه على تبسيط مهام البعثة.

وقال فو تسونج، في كلمته أمام مجلس الأمن عقب اعتماد القرار الخاص بتمديد بعثة الامم المتحدة لمساعدة أفغانستان، إن النص يبرز الدور الحيوي الذي تضطلع به بعثة "يوناما" ووكالات الأمم المتحدة الأخرى في أفغانستان، مشدداً على ضرورة توفير الضمانات الأمنية اللازمة لعملها، ورفع القيود المفروضة على الموظفات في الأمم المتحدة فيما يتعلق بدخول مقرات العمل.

وأضاف أن القرار يعرب عن قلق عميق إزاء الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتدهورة في أفغانستان، ويدعو بعثة "يوناما" إلى تسهيل الوصول إلى أصول البنك المركزي الأفغاني، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي في البلاد.

وأشار المندوب الصيني إلى أن النص يدعو الدول المعنية إلى إعادة تلك الأصول في أقرب وقت ممكن، ورفع العقوبات الأحادية غير القانونية، وتهيئة ظروف مواتية لتحقيق التنمية في أفغانستان.

كما أوضح أن القرار يحث بعثة "يوناما" على مواصلة الانخراط مع السلطات الأفغانية، بما في ذلك العمل على ضمان المساواة في الحقوق للنساء والفتيات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والعمل والعدالة والحياة العامة.

ويأتي اعتماد القرار في ظل استمرار الجهود الدولية الرامية إلى دعم الاستقرار في أفغانستان، وتعزيز الاستجابة الإنسانية، ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد منذ سنوات./أ ش أ/

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