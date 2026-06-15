جوتيريش بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني: على إسرائيل وحزب الله وقف القتال

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حزب الله إلى السماح للحكومة اللبنانية "بالسيطرة على السلاح والسلطة في جميع أنحاء أراضيها"، حسبما صرح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الاثنين.

وطالب جوتيريش إسرائيل إلى احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه وسحب قواتها، على حد قوله، وفقا لما أوردته وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وأفاد دوجاريك بأن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، المعروفة باسم اليونيفيل، رصدت انخفاضًا في العنف وتبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله من منتصف ليل الاثنين حتى الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي.

وسجلت اليونيفيل 133 مسارًا للقذائف وغارتين جويتين نُسبتا إلى القوات الإسرائيلية خلال تلك الفترة، ولم تسجل أي انتهاكات من جانب حزب الله أو أي جماعات مسلحة أخرى، بحسب قوله. كما سجلت 25 انتهاكًا للمجال الجوي اللبناني.

قبل الإعلان عن الاتفاق يوم الأحد، سجلت اليونيفيل 1374 مسارًا للقذائف خلال عطلة نهاية الأسبوع، نُسب 1328 منها إلى القوات الإسرائيلية، والباقي "على الأرجح" إلى حزب الله، وفقًا لما ذكره دوجاريك. كما سجلت 135 انتهاكًا إسرائيليًا للمجال الجوي اللبناني.