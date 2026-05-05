محافظ الأقصر يتفقد كورنيش المدينة سيرًا على الأقدام ويؤكد أهمية الحفاظ على مستوى النظافة | صور

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، جولة صباحية سيرًا على الأقدام بكورنيش مدينة الأقصر، لمتابعة مستوى أعمال النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

وخلال الجولة، شدد محافظ الأقصر على أهمية الحفاظ على الهوية البصرية للكورنيش، باعتباره أحد أبرز المقاصد السياحية بالمحافظة، موجّهًا بضرورة الالتزام بأعمال النظافة الدورية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

رافق المحافظ خلال جولته حاتم جابر سلامة سكرتير مدينة الأقصر، حيث تم التأكيد على تكثيف حملات النظافة والمتابعة المستمرة للحفاظ على الشكل الحضاري اللائق بمدينة الأقصر.