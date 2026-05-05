إنجازات زراعية مكثفة بالأقصر خلال أبريل.. دعم القمح والتصدي للتعديات يتصدران المشهد

أعلن المهندس محمد فؤاد حسن، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، عن التقرير الشامل لإنجازات وأنشطة المديرية خلال شهر أبريل لعام 2026، والذي شهد نشاطاً مكثفاً في ملفات دعم المحاصيل الاستراتيجية وحماية الأراضي الزراعية.

وتصدر موسم القمح المشهد الزراعي في الأقصر، حيث شهد الشهر البدء رسمياً في أعمال توريد القمح المحلي ببنكر وشونة إسنا، مع تشكيل لجان مشتركة من الزراعة والتموين وسلامة الغذاء لضمان دقة الفرز.

كما نُفذت حقول إرشادية وأيام حصاد وتقدير إنتاجية بمركزي أرمنت وإسنا (محطة المطاعنة) لتقديم نماذج للزراعة الحديثة، بالإضافة إلى عقد ندوات مسائية حاشدة لتوعية المزارعين، حيث تم عقد عدد (2) ندوة مسائية حاشدة (ديوان عمدة الطود - البياضية) لتوعية المزارعين بأساليب الحصاد وتقليل الفاقد وتجنب متبقيات المبيدات وكذلك أهمية التوريد للقمح المحلى.

وبالنسبة لمحصول قصب السكر فقد تمت المتابعة اللحظية لمصنع سكر أرمنت في ختام موسم العصير لضمان انتظام التوريد ودقة الأوزان، كما تم متابعة أعمال التوسع في "الغرس الربيعي" بزراعة 975 فداناً حتى الآن، مع تقديم دعم مالي قدره 3000 جنيه للأصناف الجديدة (جيزة 4) لتحفيز المزارعين.

وبالنسبة لحماية الأراضي الزراعية واصلت المديرية جهودها الصارمة في التصدي للتعديات حيث تم رصد 72 حالة تعدٍ، نُفذت الإزالة لـ 42 حالة منها بمساحة فدانين و12 قيراطاً و12 سهماً، وجارٍ التعامل مع الحالات المتبقية.

وبالنسبة لتنقية الحيازات أسفرت جهود تنقية الحيازات عن تصحيح أوضاع 2717 حائزاً بمساحة إجمالية بلغت 11626 فداناً، شملت حالات (ورثة، بيع وشراء، تنفيذ أحكام، وتكرار غير مبرر). وبالنسبة للخدمات الزراعية وتوفير الأسمدة فقد بلغت كميات اليوريا الواردة 12914.55 طناً، صُرف منها 12036.2 طناً، بينما بلغت كميات النترات المنصرفة 5152.2 طناً.

وبالنسبة للتحول الرقمي فقد تم تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني لصرف أسمدة الموسم الصيفي 2026 لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وبالنسبة لتطهير المساقي فقد انتهت المديرية من تطهير مساقي (الزرقاني بإسنا بطول 5 كم، والأخماس بالمساوية بطول 1.5 كم ، والقنان بكومير) لضمان وصول مياه الري إلى نهايات الترع.

كما تم زيارة "مزرعة أوربيت" بمركز الزينية كنموذج رائد يدمج بين التكامل المائي من خلال استخدام مياه المزارع السمكية الغنية بالنيتروجين في الري لتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية، والطاقة المتجددة من خلال الاعتماد الكلي على الطاقة الشمسية في تشغيل طلمبات الري ، والاستثمار التصديري من خلال التوسع في مشاتل نخيل "المجدول".

وبالنسبة لحملات النمل الأبيض فقد تم تنفيذ حملات علاجية وحقن للتربة للحد من آفة النمل الابيض في (الرزيقات بأرمنت) و(الدير بإسنا) لحماية منازل المواطنين باجمالى علاجات تصل الى 11 منزل مصاب نتيجة فحص عدد 27 منزل.

كما شاركت المديرية في مبادرة "100 مليون شجرة" عبر تفعيل نظام "تكويد الأشجار" لضمان المتابعة الإلكترونية.

وبالنسبة للشكاوى الحكومية والمتابعة الميدانية أظهرت المديرية استجابة عالية للشكاوى الجماهيرية، حيث تم إنجاز 31 شكوى من إجمالي 38 شكوى وردت عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية، وجارٍ فحص السبع شكاوى المتبقية. كما قامت لجان المرور والمتابعة بتنفيذ 34 تحقيقاً لضمان انضباط سير العمل.