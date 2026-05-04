حُسن الخاتمة.. وفاة خمسيني أثناء الوضوء استعدادًا للصلاة داخل مسجد في بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر واقعة إنسانية مؤثرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعدما توفي رجل بشكل مفاجئ أثناء استعداده لأداء صلاة الفجر داخل أحد المساجد، في مشهد وصفه شهود عيان بـ"حُسن الخاتمة".

وبحسب روايات عدد من المصلين، فقد وصل الرجل إلى المسجد قبل أذان الفجر بدقائق، وكان يبدو في حالة طبيعية، حيث بدأ في الاستعداد للوضوء كعادته دون أن تظهر عليه أي علامات تعب أو إرهاق. وأثناء وجوده داخل المسجد، وأمام عدد من المتواجدين، سقط فجأة على الأرض دون سابق إنذار.

وأوضح شهود العيان أن المصلين سارعوا نحوه في محاولة لإسعافه والاطمئنان عليه، إلا أنه كان قد فارق الحياة في الحال، ما تسبب في حالة من الصدمة والحزن الشديد بين الحاضرين، خاصة مع وقوع الحادث داخل بيت من بيوت الله وفي توقيت روحاني قبيل صلاة الفجر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اللحظات الأخيرة للرجل، حيث ظهر وهو يؤدي خطوات الوضوء قبل أن يسقط فجأة، ما أثار تفاعلًا واسعًا وتعاطفًا كبيرًا من جانب المستخدمين، الذين دعوا له بالرحمة والمغفرة، معتبرين أن وفاته في هذا التوقيت وبهذه الصورة تُعد من علامات "حُسن الخاتمة".

وفيما لم تُعلن أي تفاصيل رسمية حتى الآن بشأن سبب الوفاة، رجّح البعض أنها قد تكون نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية أو أزمة قلبية مفاجئة، خاصة في ظل عدم ظهور أي أعراض مسبقة على الرجل.