رحلة لم تكتمل.. وفاة مُسن داخل قطار قبل وصوله محطة جرجا بسوهاج

شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج واقعة إنسانية مؤثرة، بعدما لفظ مُسن أنفاسه الأخيرة داخل أحد القطارات، في مشهد حزين أنهى رحلة لم تكتمل، قبل وصوله إلى وجهته.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بوصول جثمان المدعو "فرغلي. م. ف"، 65 عامًا، ويقيم بمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، إلى مستشفى جرجا العام، وذلك عقب وفاته أثناء استقلاله أحد القطارات.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفي كان يستقل القطار في رحلته المعتادة، إلا أنه تعرض لحالة إعياء مفاجئة داخل العربة؛ ما أدى إلى وفاته في الحال، وسط حالة من الذهول بين الركاب، الذين سارعوا بإبلاغ الجهات المختصة فور اكتشاف الواقعة.

وتم نقل الجثمان عن طريق الإسعاف إلى مستشفى جرجا العام، حيث تم إيداعه داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وبسؤال عدد من مستقلي القطار، أفادوا بأن المتوفي لم يكن يعاني من أي إصابات ظاهرية، مرجحين أن الوفاة طبيعية نتيجة تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، دون وجود شبهة جنائية.

ومن جانبها، كلفت النيابة العامة بسرعة تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، كما تم إخطار مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان وبيان سبب الوفاة بشكل دقيق.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، للوقوف على كافة تفاصيل الحادث والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية وراء الوفاة.