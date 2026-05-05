وكيل صحة الأقصر يتابع خدمات قافلة الزينية الطبية لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين

أجرى الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، جولة تفقدية على القافلة الطبية المقامة بمركز شباب الزينية بحري، التابع لإدارة الزينية الصحية.

وشملت الجولة المرور على مختلف العيادات والتخصصات داخل القافلة، حيث تابع انتظام سير العمل، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يضمن تقديم خدمات علاجية متكاملة للمواطنين.

كما شدد على أهمية الإلتزام بأعلى معايير الجودة في تقديم الرعاية الصحية بما يلبي احتياجات أهالي المحافظة.

وحرص وكيل الوزارة خلال الزيارة على الاستماع إلى آراء المواطنين المترددين على القافلة، موجّهًا بسرعة الاستجابة لمطالبهم وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم بالمجان، وذلك في إطار جهود الدولة لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد استمرار تنظيم القوافل الطبية بمختلف الإدارات الصحية على مستوى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان، وبهدف دعم منظومة الرعاية الصحية وتوسيع نطاق وصول الخدمات الطبية لكافة الفئات، بما يسهم في تحقيق أفضل مستوى من الخدمة المقدمة للمواطنين.