نائب محافظ الأقصر يشهد احتفالية “عيد العلم الثالث” لتكريم الباحثين

شهد الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، والدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، فعاليات احتفالية “عيد العلم الثالث” التي نظمتها جامعة الأقصر، تقديرًا للعلم والعلماء، وتكريمًا للنماذج المشرفة من أبناء الوطن في مختلف المجالات العلمية والبحثية.

جاء ذلك بحضور نخبة من القيادات الأكاديمية والتنفيذية، من بينهم الأستاذ الدكتور السعدي الغول نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والأستاذ الدكتور محمود سيد عبد الصادق، والعميد عمرو مالك المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد محمد عبد المجيد مدير التربية العسكرية ، كما شارك في الاحتفالية الأستاذ الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة السابق ، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم ، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس الجامعة، عن ترحيبها بالحضور، مؤكدة أن هذا الحدث لا يُعد مجرد احتفالية عابرة، بل هو وقفة تقدير لرسالة العلم، ولحظة فخر بجامعة استطاعت خلال سنوات قليلة أن تفرض مكانتها على خريطة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضافت أن ما تشهده الجامعة من تطور هو نتاج رؤية طموحة وعمل دؤوب، مشيرة إلى التوسع في إنشاء الكليات والبرامج التعليمية المتميزة التي تجمع بين عراقة التراث الأثري والفني وحداثة العلوم والتكنولوجيا، إلى جانب دورها المجتمعي الرائد في دعم وتنمية صعيد مصر، لتصبح منارة للتنوير وقبلة للباحثين.

وأكد نائب المحافظ في كلمته دعم الدولة المستمر للعلم والبحث العلمي، باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة، مشيدًا بجهود جامعة الأقصر في إعداد كوادر علمية متميزة قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

وفي ختام الاحتفالية، تم تكريم عدد من العلماء والباحثين والمنظمين، حيث شمل التكريم:

الباحثين الذين نُشرت أبحاثهم في مجلات علمية عالمية ضمن الفئات (Q1، Q2، Q3).

وشمل التكريم الباحثين الذين نشروا في المجلة العلمية المحلية لجامعة الأقصر، وفئات خاصة، من بينها المساهمون في إدراج الجامعة ضمن تصنيف Green Metric.

الحاصلون على جوائز تشجيعية.

شباب الباحثين المتميزين.

وتأتي هذه الاحتفالية تأكيدًا على التزام جامعة الأقصر بدورها العلمي والمجتمعي، وتجديدًا لعهدها في دعم مسيرة البحث العلمي والابتكار.