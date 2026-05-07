حملات مكثفة لتحقيق الانضباط بمواقف الأقصر

قاد اللواء محمد صحصاح السكرتير العام المساعد للمحافظة والمشرف على المواقف، حملات مفاجئة لضبط السائقين المخالفين بمواقف السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مع تحصيل غرامات فورية للمخالفين.

جاءت الحملة بحضور مؤمن محمد عبد النبي مدير مشروع المواقف، حيث تم تنفيذها بميدان صلاح الدين بمدينة الأقصر، وأسفرت عن ضبط عدد من السائقين غير الملتزمين بالتعريفة المقررة وخطوط السير.

وأكد السكرتير العام المساعد للمحافظة على استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي بمختلف مواقف السيارات، لضمان الالتزام بالتعريفة المحددة، وعدم استغلال المواطنين، مشددًا على اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها، بما يحقق الانضباط داخل منظومة النقل ويخدم الصالح العام.