محافظ الإسماعيلية يستقبل حُجَّاج قُرعة الجمعيات الأهلية بالإسماعيلية قبل سفرهم لأداء مناسك الحج ويستمع لمطالبهم ويعد بحلها

استقبل اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الخميس بعثة حُجَّاج قُرعة الجمعيات الأهلية بالمحافظة، قبل موعد سفرهم لأداء مناسك الحج لهذا العام، والذي يوافق الأربعاء القادم ١٣ مايو الجاري.



وذلك بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية، المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، العميد محمد فرج المستشار العسكري للمحافظة،مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية.

وأهدى محافظ الإسماعيلية للحجاج شنطة المناسك والحج، مهنئهم بزيارةِ بيت الله الحرام، طالبًا منهم الدعاء لمصر، أن يحفظها الله دائمًا من كلِّ مكروه.

مؤكدًا أنَّ الحَج تطهيرًا للنفس وتزكيةً لها، وتجديدًا للإيمانِ، ومغفرةً للذنوبِ والسيئات.



وأوضحت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم عقد عدة لقاءات وندوات للحجاج وتم شرح الإرشادات الواجب اتباعها؛ للحفاظ على سلامتهم، والإجراءات التي سيخضع لها الحجاج فور وصولهم الأراضي المقدسة، وتوجيههم نحو سلوك المسار الصحيح خلال الطواف والسَّعي، وحتى انتهائهم من أداء فريضة الحج.



وكان نصيب محافظة الإسماعيلية من عدد الحجاج لموسمِ الحج لعام ١٤٤٧ ه‍ ٢٠٢٦م، ٤٥ حاجًّا تابِع للجمعيات الأهلية، ومشرف من مديرية التضامن الاجتماعي.



وكانت وزارة التضامن الاجتماعيّ قد وجَّهت أعضاء البعثة الرسمية، برفعِ درجة الاستعداد القصوى، وتقديم أفضل الخدمات، وتذليل أيّ عقبات لكي يؤدي الحجاج المناسك في سهولةٍ ويسر.

و حرص محافظ الإسماعيلية علي الإستماع الي مطالب الحجاج و أحلامهم لعودة الإسماعيلية لجمالها و رونقها مرة أخرى، ووعد بحلول لها قريبا.