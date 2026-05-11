يقترب من الهبوط.. مباريات الإسماعيلي المتبقية في بطولة الدوري

يستعد نادي الإسماعيلي لمواجهة قوية منتظرة أمام فريق وادي دجلة على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة العاشرة من المرحلة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الإسماعيلي منافسه وادي دجلة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات مجموعة الهبوط.

وياتي فريق الإسماعيلي في المركز الرابع عشر “ الأخير” بجدول ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري برصيد 19 نقطة بعد الفوز في مباراة وحيدة وتعادل 5 وخسر 3 مباريات في مرحلة تفادي الهبوط.

ويأمل الإسماعيلي في تحقيق الفوز وجمع أكبر عدد ممكن من النقاط خلال المباريات الأربعة القادمة في محاولة أخيرة لتفادي الهبوط وسط تمنيات بتعثر المنافسين.

مباريات الإسماعيلى المتبقية

12 مايو: وادى دجلة × الإسماعيلى

17 مايو: الإسماعيلى × زد

22 مايو: الاتحاد × الإسماعيلى

27 مايو: الإسماعيلى × فاركو