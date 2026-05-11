الإسماعيلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة وادي دجلة غدًا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسمياعلي بقيادة خالد جلال، تدريباته اليوم الإثنين استعداداً لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة العاشرة من منافسات مرحلة تفادى الهبوط بدوري نايل.

وعكف خالد جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على دراسة مباريات وادي دجلة بدوري نايل للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الغزلان قبل ملاقاتهم بالجولة المقبلة للمسابقة المحلية

حكام مباريات الثلاثاء في الجولة العاشرة بالمرحلة النهائية الهبوط من دوري القسم الأول



اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم محمد السيد منير لإدارة مباراة وادي دجلة والإسماعيلي المقرر لها غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العاشرة للمرحلة النهائية للمجموعة الثانية بالدورى المصرى، .

بينما اختارات محمود بسيوني حكم لمباراة الجونة وكهرباء الإسماعيلي والمقرر لها غدا بستاد خالد بشارة ضمن الجولة العاشرة من المرحلة النهائية للهبوط

ويدير محمود ناصف مباراة فاركو ومودرن سبورت والمقرر لها غدا بإستاد الجيش ببرج العرب ضمن الجولة العاشرة من المرحلة النهائية للهبوط.