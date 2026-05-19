اتصالات النواب توصي بملتقى توظيف بالمنيا وبورسعيد وزيادة الأجور | تفاصيل

اوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي . بزيادة بند الاجور في الموازنة العامه وخطة التنميه الشاملة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " إيتيدا " 2026-2027 المطروحة علي اللجنة اليوم .

واستجابت اللجنة في اجتماعها اليوم بحضور احمد الظاهر رئيــس ايتيدا لطلب النائب محسن حتة عضو اتصالات النواب بضرورة زيادة بن الاجور لخلق فرص عمل جديده للشباب ، مضيفاً بان هناك فرص كبيرة ورغبة لدي الشباب في مختلف المحافظات لاثبات انفسهم وان ايتيدا معول عليها كثيراً في استيعاب هذة الطاقات وتوفير فرص عمل للشباب .

وشدد حته علي ان المحافظات لديها امكانيات كبيرة ويمكن التنسيق مع الموسسات والمنشات الحكوميه في تنظيم ملتقي التوظيف للشباب .

ضرورة اقامة ملتقي التوظيف بالعديد من المحافظات بالصعيد وبحري ومدن القناة.

وطالب النائب احمد بدوي رئيس اللجنة بمزيد من ملتقيات التوظيف التي تعقدها إيتيدا بالاشتراك مع الكثير من الشركات وخاصة شركات التعهيد ، مشدداً علي ضرورة اقامة ملتقي التوظيف بالعديد من المحافظات بالصعيد وبحري ومدن القناة.

ووافق احمد الظاهر رئيس ايتيدا بان يتم عمل جدول لعقد ملتقي التوظييف بعدد من المحافظات واولهم محافظة المنيا وبورسعيد طبقا لمطالبات النواب ، خلال الاجتماع

وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي قد وافقت على الموازنة العامه وخطة التنميه الشاملة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " إيتيدا " 2026-2027 باجمالي 2مليار و151 مليون جنية بصافي ارباح 537 مليون جنيه.