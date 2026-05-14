قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبنان: قبل الجولة الثالثة من المفاوضات.. لبنانيون يريدون العيش في سلام وأمان
وفاة الفنان الجزائري عبد العزيز مسكود عن عمر 73 عامًا
علي أبو جريشة: يحيى الكومي غرق الإسماعيلي.. وجميع المجالس مسؤولة عن الهبوط
بث مباشر.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية إطلاق المليون رخصة دولية ومرصد سوق العمل
مصر تعلن إطلاق أكبر وأول مرصد لسوق العمل عالميا
نادي الزمالك يستقبل بعثة اتحاد العاصمة الجزائري بالورود في القاهرة
سيارات شبابية 2026 سعرها 950 ألف جنيه
إيران .. زلزال بقوة 5 درجات يضرب مدينة بردسير في محافظة كرمان
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
مصر تقفز للمركز الثاني عالميا في التدريب.. ومدبولي يشهد إطلاق المليون رخصة دولية لتأهيل الشباب
نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يطلق مبادرة المليون رخصة دولية ومرصد سوق العمل بصندوق تطوير التعليم
إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالعاشر من رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اليوم.. ملتقى توظيف بمشاركة 12 شركة في البحيرة لتوفير عمل للشباب

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

تنظم الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، من خلال مبادرة “توظيف مصر”، ملتقى توظيفيا مصغرا بمركز التنمية الشبابية بدمنهور بمحافظة البحيرة “مركز شباب دمنهور سابقًا”، اليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026، من الساعة 10 صباحًا وحتى 3 عصرًا، بالتعاون مع مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر.

ويقام الملتقى بمشاركة 12 شركة من كبرى الشركات العاملة في عدد من القطاعات الحيوية، لتوفير فرص عمل متنوعة للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة، إلى جانب عدد من الوظائف التي لا تشترط خبرة مسبقة.

وتتنوع الفرص المتاحة بين مجالات الصناعة والإنتاج والصيانة والكهرباء والتمويل والمبيعات والتسويق والخدمات والأمن والإدارة والزراعة، بالإضافة إلى عدد من الوظائف الفنية والحرفية، بما يلبي احتياجات شريحة كبيرة من الشباب الباحثين عن فرص عمل مناسبة.

كما تتنوع أماكن العمل المطروحة بين عدد من مراكز محافظة البحيرة، إلى جانب فرص عمل ببعض المحافظات الأخرى، مع توفير مزايا تشمل التأمين الطبي والاجتماعي وفرص الترقي والحوافز للمتميزين.

ومن جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التشغيل وتمكين الشباب اقتصاديًا، من خلال التوسع في تنظيم ملتقيات التوظيف والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، بما يسهم في الحد من البطالة ودعم خطط التنمية.

وتدعو محافظ البحيرة الشباب الباحثين عن فرص عمل جادة إلى المشاركة في الملتقى والاستفادة من الفرص المتاحة، والتواصل المباشر مع الشركات المشاركة للتعرف على احتياجات سوق العمل والتخصصات المطلوبة.
وللتسجيل المسبق: استمارة التسجيل بملتقى التوظيف⁠
https://forms.office.com/r/wgw0sYEZAR

البحيرة ملتقى توظيف الشباب محافظة البحيرة محافظ البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

صورة ارشيفية

قبل عيد الأضحى.. التأمينات تستعد لموعد صرف معاشات يونيو

مشاجرة بسبب كلاب

خناقة ستات.. كواليس مشاجرة نسائية بسبب إطعام الكلاب في أكتوبر

الغندور

«الغندور» يفتح النار ويُثير الجدل: لماذا لم يطلب الأهلي حكامًا أجانب لمباراة المصري؟

أسعار الذهب اليوم

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026

سعر الدولار

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس 14 مايو

الحجر الأسود

هل يشفع الحجر الأسود للمسلمين يوم القيامة؟.. تعرف على فضله وحقيقة شفاعته

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

ترشيحاتنا

يونس هشام

ساعدونى أجيب حق بابا.. استغاثة مؤثرة من طالب تهز السوشيال ميديا

طاجن الخضار

خفيفة ومُغذّية .. وصفة اقتصادية لطاجن الخضار في الفرن

قطر

قطر تدين اقتحام وزير بحكومة الاحتلال ومستوطنين المسجد الأقصى

بالصور

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل ريش الضانى بالخضراوات

طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات

مقادير بسيطة.. طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

إطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد