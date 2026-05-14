اليوم.. ملتقى توظيف بمشاركة 12 شركة في البحيرة لتوفير عمل للشباب

تنظم الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، من خلال مبادرة “توظيف مصر”، ملتقى توظيفيا مصغرا بمركز التنمية الشبابية بدمنهور بمحافظة البحيرة “مركز شباب دمنهور سابقًا”، اليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026، من الساعة 10 صباحًا وحتى 3 عصرًا، بالتعاون مع مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر.

ويقام الملتقى بمشاركة 12 شركة من كبرى الشركات العاملة في عدد من القطاعات الحيوية، لتوفير فرص عمل متنوعة للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة، إلى جانب عدد من الوظائف التي لا تشترط خبرة مسبقة.

وتتنوع الفرص المتاحة بين مجالات الصناعة والإنتاج والصيانة والكهرباء والتمويل والمبيعات والتسويق والخدمات والأمن والإدارة والزراعة، بالإضافة إلى عدد من الوظائف الفنية والحرفية، بما يلبي احتياجات شريحة كبيرة من الشباب الباحثين عن فرص عمل مناسبة.

كما تتنوع أماكن العمل المطروحة بين عدد من مراكز محافظة البحيرة، إلى جانب فرص عمل ببعض المحافظات الأخرى، مع توفير مزايا تشمل التأمين الطبي والاجتماعي وفرص الترقي والحوافز للمتميزين.

ومن جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التشغيل وتمكين الشباب اقتصاديًا، من خلال التوسع في تنظيم ملتقيات التوظيف والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، بما يسهم في الحد من البطالة ودعم خطط التنمية.

وتدعو محافظ البحيرة الشباب الباحثين عن فرص عمل جادة إلى المشاركة في الملتقى والاستفادة من الفرص المتاحة، والتواصل المباشر مع الشركات المشاركة للتعرف على احتياجات سوق العمل والتخصصات المطلوبة.

وللتسجيل المسبق: استمارة التسجيل بملتقى التوظيف⁠

https://forms.office.com/r/wgw0sYEZAR