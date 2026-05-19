ياسر الكناني مديرًا فنيًا لـ السكة الحديد استعداداً للموسم الجديد بدوري المحترفين

أعلن مجلس إدارة نادي السكة الحديد، تعيين ياسر الكناني مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، لقيادة الفريق الموسم المقبل في دوري المحترفين المصري، بعد رحيل الجهاز الفني السابق بقيادة عيد مرازيق.



وسبق لياسر الكناني قيادة كهرباء الإسماعيلية، إلى الدوري الممتاز، كما قاد الموسم الماضي، نادي أبوقير للأسمدة في دوري المحترفين، قبل أن يرحل قبل نهاية المسابقة بـ 8 جولات، كما قاد أندية «الإعلاميين، طنطا، الألومنيوم، المنصورة، ومنتخب السويس».

وأنهى السكة الحديد، الموسم الماضي من دوري المحترفين، في المركز الثامن برصيد 46 نقطة، رغم العديد من التغييرات في الأجهزة التى شهدها الفريق.



وتولى تدريب السكة الحديد، الموسم الماضي، أيمن المزين، حسام عبد العال، محمد مكي، أحمد عيد عبد الملك، وعيد مرازيق.



أكد الدكتور سيد عيسى، رئيس قطاع كرة القدم بنادي السكة الحديد، على أن تم التعاقد مع ياسر الكناني، لما له من تجارب ناجحه في دوري المحترفين، خصوصًا وأن هدف الفريق الأسمى هو الصعود إلى الدوري الممتاز.