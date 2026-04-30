دمج ذوي الهمم في السياسات والمشروعات يجمع بين القومي للإعاقة والبنك الدولي

التقت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفد البنك الدولي، وذلك على هامش فعاليات برنامج تعزيز قدرات العملاء من أجل الأثر (SCCI) التابع للبنك.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مناقشة آليات دعم الخطة التنفيذية للاستراتيجية، ورفع كفاءة العاملين بالمجلس، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تطوير البرامج والمشروعات المنفذة على أرض الواقع.

وشهد الاجتماع حضور شارلوت ماكلين-نهلابو، المستشارة العالمية لشؤون الإعاقة بمجموعة البنك الدولي، والمسؤولة عن جهود دمج ذوي الإعاقة في السياسات والمشروعات التنموية، بما يعزز الشمولية ويسهم في الحد من الفقر.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن المجلس يعمل على توحيد الجهود الوطنية والدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وترجمتها إلى برامج ومشروعات تنفيذية، مشيرة إلى أهمية إدراج مكون الإعاقة ضمن مشروعات البنك الدولي، بما يدعم عمليات الدمج والتمكين، ويسهم في تهيئة بيئة داعمة لهم.

وأضافت أن الجهود تشمل أيضًا رفع وعي مقدمي الخدمات والمتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم عبر مختلف الجهات، إلى جانب رصد التحديات التي تواجههم والعمل على تذليلها، بما يحقق مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص.

ويعد برنامج تعزيز قدرات العملاء من أجل الأثر (SCCI) منصة تدريبية وتعليمية أطلقها البنك الدولي، تستهدف دعم المسؤولين الحكوميين ووحدات تنفيذ المشروعات، من خلال تطوير مهارات إدارة وتنفيذ المشروعات الممولة، وتوفير أدوات عملية تسهم في تسريع جهود التنمية.