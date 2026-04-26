إيمان كريم تُشيد بالنتائج الإيجابية للدفعة الأولى من برنامج المذيع الصغير

أشادت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالنتائج الإيجابية الملموسة المحققة في تدريب الدفعة الأولى من برنامج المذيع الصغير، لافتة إلى أن هذه المبادرة تأتي تحت رعاية المبادرة القومية "أسرتي قوتي"، التي ترعاها قرينة رئيس الجمهورية انتصار السيسي.

جاء ذلك أثناء اطلاع الدكتورة إيمان كريم على فقرة من تقديم هؤلاء الأطفال حول التغيرات المناخية، التي تأتي بالتعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكاديمية Mass media School.

وأوضحت "كريم"، أن التدريب ساهم في تأهيل الأطفال المتدربين من ذوي الإعاقة إعلاميًا، وعمل على تنمية مهاراتهم، بشكل يجعلهم يتمتعون بخبرة إعلامية تتناسب مع أعمارهم، وتمكنهم من المنافسة في سوق العمل الإعلامي، كما جعلهم على درجة عالية من الوعي بالقضايا المجتمعة المعاصرة، وزودهم بالكثير من المصطلحات، التي تمكنهم من التقديم الإعلامي بشكل محترف.

وأشارت إلى أن المجلس بالتعاون مع الأكاديمية سيعمل على تدريب العديد من الأطفال ذوي الإعاقة، من أجل ضخ دماء جديدة من الكوادر الإعلامية المؤهلة في سوق العمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، وتكافؤ الفرص.