الملك محمد السادس يمنح السفير ياسر عثمان "الوسام الملكي من درجة قائد "

منح العاهل المغربي الملك محمد السادس، سفير مصر السابق في المغرب ومساعد وزير الخارجية الأسبق ياسر عثمان "الوسام الملكي من درجة قائد" تقديرا للجهود التي قام بها خلال فترة عمله بالمغرب في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وسلم الوسام سفير المملكة المغربية بالقاهرة محمد آيت وعلي ، خلال مراسم جرت بدار السكن - مقر إقامة سفير المغرب -.

و عبر السفير ياسر عثمان عن فائق شكره وامتنانه للعاهل المغربي الملك محمد السادس على هذا الوسام الملكي .. مشيرا الي أن هذا الوسام يشكل تقديرا كبيرا .. مشددا على عمق العلاقات الثنائية المصرية المغربية.