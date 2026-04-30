انسحاب الإمارات من «أوبك».. دوافع اقتصادية وتأثيرات إقليمية في ظل التوترات الدولية |فيديو

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية، أن الإمارات ليست هي الدولة الأولي التي تخرج من تحالف “أوبك”، وقبلها كانت قطر وأنغولا وإكوادور، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي منه هو إقتصادي بحت.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن دولة الإمارات هي تعتبر ثالث دولة على مستوي العربي لإنتاج النفط، موضحًا أنها تنتج فى حدود 4 مليون برميل نفط، وحصتها فى أوبك يمثل 3.2 مليون برميل يوميا، أى أنها لديها فائض يومي ب800 ألف برميل.

وتابع أن الإمارات تعتبر أكثر الدول الخليجية تأثرا بهذه الحرب الإيرانية الأمريكية، لأن قطاع السياحة بها أنخفض بشكل كبير جدا، وهو أحد أهم المصادر الإقتصادية لديها.