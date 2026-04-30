رسائل هامة من المرشد الإيراني لدول الخليج

أكد مرشد إيران مجتبى خامنئي أن أمريكا هي سبب عدم الاستقرار في المنطقة وهو ماثبت يقينا للجميع ، وأن طهران لديها مصير مشترك مع الدول المطلة على "الخليج الفارسي"على حد قوله.



وقال خامنئي في تصريحات له: اليوم 90 مليون إيراني يستخدمون كامل إمكاناتهم للدفاع عن البلاد ومعادلة مضيق هرمز ستصب في مصلحة جميع الدول. وسلسلة الانتصارات التي حققتها إيران ستكون بداية النظام الجديد للمنطقة والعالم.



وأضاف خامنئي: الثورة الاسلامية كانت نقط تحول في المقاومة من أجل استقلال “الخليج الفارسي” والشعب الإيراني بنهضته المعجزة سيدافع عن ثرواته الوطنية كما يدافع عن حدود البر والجو.

وزاد خامنئي تصريحاته قائلا : طهران ستؤمن منطقة الخليج وتقضي على انتهاكات العدو للممر المائي و ممتنةً عملياً لنعمة إدارة مضيق هرمز وستقضي على انتهاكات العدو لهذا الممر.



ومضى مجتبى قائلا : ستجلب القواعد القانونية والممارسات الإدارية الجديدة لهرمز الاستقرار والتقدم لشعوب المنطقة والازدهار الاقتصادي وسيكون مستقبل منطقة "الخليج الفارسي" مستقبلاً مشرقاً من دون الولايات المتحدة.



وختم مجتبى: مستقبل "الخليج الفارسي" سيوفّر التقدّم والراحة والرفاهية لشعوبه ونحن مع جيراننا في مياه "الخليج الفارسي" وبحر عُمان مصيرنا واحد وليس هناك مكان للأجانب الطامعين سوى قعر الخليج.