قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يُهنئ عمال مصر في عيدهم ويؤكد أهمية دورهم في بناء الوطن
تحذير شديد اللهجة.. ماذا قال معتمد جمال بمعسكر الزمالك قبل قمة الأهلي؟
مسابقة لتعيين 8000 معلم لغة عربية بالأزهر.. الشروط ورابط التقديم
أزمة بـ مطار تورنتو.. إيران تنسحب وكندا تتذرع بالحرس الثوري ومونديال 2026 يشتعل
حالات الطلاق بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. تفاصيل الضوابط
إدارة الوقت والتعامل مع ضغط الامتحانات.. ورشة عمل بصيدلة بني سويف
فاتح بيرول: العالم يواجه أكبر أزمة طاقة في التاريخ
جاهز للقمة .. زيزو يدخل حسابات توروب في مباراة الأهلي والزمالك
المالية تعلن ضخ مليار دولار لمواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية
التعليم: غلق رابط استمارة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026 .. الأحد القادم
بدء صرف 355 مليون جنيه منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رسائل هامة من المرشد الإيراني لدول الخليج

خامنئي
محمود نوفل

أكد مرشد إيران مجتبى خامنئي أن أمريكا هي سبب عدم الاستقرار في المنطقة وهو ماثبت يقينا للجميع ، وأن طهران لديها مصير مشترك مع الدول المطلة على "الخليج الفارسي"على حد قوله.


وقال خامنئي في تصريحات له: اليوم 90 مليون إيراني يستخدمون كامل إمكاناتهم للدفاع عن البلاد ومعادلة مضيق هرمز ستصب في مصلحة جميع الدول. وسلسلة الانتصارات التي حققتها إيران ستكون بداية النظام الجديد للمنطقة والعالم.


وأضاف خامنئي: الثورة الاسلامية كانت نقط تحول في المقاومة من أجل استقلال “الخليج الفارسي” والشعب الإيراني بنهضته المعجزة سيدافع عن ثرواته الوطنية كما يدافع عن حدود البر والجو.

وزاد خامنئي تصريحاته قائلا : طهران ستؤمن منطقة الخليج وتقضي على انتهاكات العدو للممر المائي و ممتنةً عملياً لنعمة إدارة مضيق هرمز وستقضي على انتهاكات العدو لهذا الممر.


ومضى مجتبى قائلا : ستجلب القواعد القانونية والممارسات الإدارية الجديدة لهرمز الاستقرار والتقدم لشعوب المنطقة والازدهار الاقتصادي وسيكون مستقبل منطقة "الخليج الفارسي" مستقبلاً مشرقاً من دون الولايات المتحدة.


وختم مجتبى: مستقبل "الخليج الفارسي" سيوفّر التقدّم والراحة والرفاهية لشعوبه ونحن مع جيراننا في مياه "الخليج الفارسي" وبحر عُمان مصيرنا واحد وليس هناك مكان للأجانب الطامعين سوى قعر الخليج.

إيران مجتبى خامنئي أمريكا الخليج الفارسي مضيق هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ترشيحاتنا

