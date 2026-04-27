بوتين يتسلم رسالة من المرشد الإيراني في لقاء عراقجي

قال حسين مشيك مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استهل لقاءه مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالإشارة إلى تلقيه رسالة من المرشد الإيراني، مؤكداً في الوقت نفسه أن روسيا ستبذل ما بوسعها من أجل إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف مشيك في مداخلة مع الإعلامي أحمد بصيلة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه التصريحات جاءت في مستهل محادثات تناولت ملفات متعددة بين إيران والولايات المتحدة.

وتابع، أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أكد عقب اللقاء البروتوكولي بين بوتين وعراقجي أن موسكو تأمل في استمرار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة وتجنب العودة إلى الأعمال القتالية.

وشدد على استعداد روسيا لتقديم أي مساعدة من شأنها دعم الاستقرار وإحلال السلام، في ظل استمرار النقاشات بين الجانبين حول ملفات حساسة، أبرزها الملف النووي الإيراني وإمكانية نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى الأراضي الروسية على غرار ما جرى في عام 2015.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن اللقاء لا يزال مستمراً، وسط إشادات روسية وإيرانية بالتعاون القائم، حيث وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المحادثات بأنها "مثمرة للغاية" وتسير بشكل ممتاز، فيما أكد عباس عراقجي تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وطهران.

ولفت مشيك إلى أن خلاصة الموقف الروسي تتمثل في رفض العودة إلى الأعمال القتالية والدفع باتجاه استمرار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

