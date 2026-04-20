يتجاوز حدود المنطقة.. مستشار المرشد الإيراني يهدد أمريكا بعقاب نهائي

حذر محمد مخبر، عضو الهيئة الاستشارية للمرشد الأعلى الإيراني، اليوم "الاثنين"، من أن "أي سوء تقدير" من جانب الولايات المتحدة سيؤدي إلى "عقاب نهائي".

وكتب في منشور على موقع "إكس" : "نحن على أهبة الاستعداد لئلا تتحول المفاوضات إلى غطاء لاستراتيجية حرب استنزاف وإطالة أمد الحرب"، مضيفًا: "الدبلوماسية لا تُجدي نفعًا إلا في الميدان، والسلطة ضرورية للأمة".

كما حذر مخبر، من "رد قد يتجاوز حدود المنطقة، ويُغير معادلات العالم المستقبلية".

ومن المتوقع أن يتوجه نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ومسؤولون أمريكيون كبار آخرون إلى إسلام آباد، باكستان، غدا الثلاثاء، تمهيدًا لجولة ثانية محتملة من المحادثات بين الوفود الأمريكية والإيرانية. ولم تؤكد إيران مشاركتها بعد.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن وقف إطلاق النار مع إيران سينتهي مساء الأربعاء، ووصف تمديده بأنه "أمر مستبعد للغاية".