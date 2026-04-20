نقف بجانبكم.. مصر تدين المخطط الإرهابي لاستهداف أمن واستقرار الإمارات

أدانت جمهورية مصر العربية، المخطط الإرهابي الذي استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مُثمنة إحباط الأجهزة الأمنية الإماراتية لهذا المخطط الآثم، ونجاحها في تفكيك التنظيم الإرهابي.

وأكدت مصر، في بيان رسمي، تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ووقوفها بجانبها في مواجهة أي محاولات تستهدف النيل من سيادتها، أو المساس باستقرارها.

وجددت مصر موقفها الثابت والرافض لأشكال الإرهاب والتطرف كافة، مؤكدة أن أمن واستقرار دولة الإمارات الشقيقة يمثل جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة العربية.

كما جددت إدانتها الكاملة لأي محاولات للنيل من أمن واستقرار دولة الإمارات الشقيقة ودول الخليج العربي الشقيقة.