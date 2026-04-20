محمد بن راشد: الإمارات لا تتوقف عند التحديات ومسيرتنا مستمرة بالتعليم

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، أن الطلبة في مختلف المدارس والجامعات استأنفوا اليوم الدراسة الحضورية، مشيدًا بقدرة المنظومة التعليمية على الاستمرار بكفاءة عالية رغم التحديات التي شهدتها المنطقة.

وقال بن راشد في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إن دولة الإمارات أثبتت أن التعليم لا يتوقف تحت أي ظرف، مؤكدًا: «نحن دولة لا تقف عند التحديات، ولا تتوقف عن التعلم والتعليم، ولا تتعطل مسيرتها التنموية».

ووجه رسالة إلى الطلبة، شدد فيها على أن الدولة تراهن عليهم لصناعة المستقبل، قائلًا: «نحن دولة تراهن عليكم وتصنع مستقبلها بكم ومعكم ومن أجلكم».